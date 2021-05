Jakub Horák: Oslnivé záblesky a skutečný svět | E15.cz

Večer jdete spát a Dominik Feri je vzorový mladý muž, s milionem followerů na Instagramu vede mladé lidi k politice. Druhý den se probudíte a je z něj monstrum znásilňující studentky ve sprše. Kolotoč neustále se střídajících ministrů zdravotnictví, z nichž ten poslední do něj už nastupuje podruhé! Muniční sklad, který podle premiéra vyhodili do povětří ruští agenti a podle prezidenta to byla zbrojařská firma zakrývající manko.

Svět se nám zjevuje v podobě oslnivých záblesků v médiích. Snad ještě někde jsou lidé žijící poklidným životem, ale my už k nim dávno nepatříme, jsme napojeni na ten proud informací a cucáme ho jako mléko z prsu. Mobilní telefony, které se nám na začátku zdály tak báječným vynálezem! Pamatuji na devadesátá léta, kdy jsem jásal nad tím zázrakem – nemusím sedět v kanceláři, ale mohu jít třeba na Kampu a volat odtamtud! Tehdy mi ještě nedošlo, že je to naopak – já jsem neunikl kanceláři, ale nosím si ji neustále s sebou, protože vypnout si v pracovní den mobil se brzo stalo velmi podezřelou záležitostí. Volané číslo je nedostupné? Co je s tím člověkem, proboha, to se válí někde opilý ve škarpě?

Pořídil jsem si Light Phone – miniaturní telefon, který umí pouze volat a posílat zprávy. Stokrát denně nervózně sahám po tabletu, abych nasál něco ze zpráv ze světa – proč vlastně? Všech pět hlavních serverů opakuje totéž pořád dokola a mého života se těch zpráv týká sotva promile. Kolik procent z informací, které denně vnímáme, je míněných poctivě? Stal se z nich propletenec vztahů a vazeb. Abyste pochopili, proč se kde co píše, už dávno nestačí zkoumat logiku textu, ale musíte si do celkového výsledku započítat i autora a majitele vydavatelství.

Zcela novou oblastí se staly fake news – podle některých placených Rusy. Já mám však daleko horší podezření, totiž že ty historky o virech rozsévaných letadly a o čipech v injekčních jehlách nikdo cíleně neplatí, už dávno se zaplatí samy. Na žertovném serveru Nevím News jsme jednou vydali satirickou zprávu s titulkem, že ministr zdravotnictví zakázal pohlavní styk po desáté hodině večer. Lidé, zmatení z neustále se měnících protipandemických nařízení, článek s proklínáním masivně sdíleli a poté, co ho přečetlo několik set tisíc lidí u nás i na Slovensku, nám na účtu přistálo osmdesát tisíc od společnosti provozující on-line reklamní proužky, kterými byl text proložen. Kolik milionů měsíčně dostávají všechny ty aeronety a sputniky, chrlící konspirační teorie každý den?

Nedávno byla ohlášena reforma školství – výklad učitelů má nahradit z větší části týmová práce žáků. Určitě na její přípravě pracuje spousta odborníků a můžeme jen doufat, že to je správná cesta, přesto se však do duše vkrádá podezření – není právě výklad to, co nám zoufale schází? Včera jsme se rozcházeli v názorech na důvod, proč se Země otepluje – dneska se už rozcházíme i v tom, zda jsou užitečné vakcíny. Jakmile napíšete názor na cokoli, objeví se hned tři opačné – i to je výsledek týmové práce žáků, žáků Vysoké školy života na sociálních sítích.

A přesto existuje svět, kde je všechno v pořádku. Nachází se ve vaší hlavě, jen musíte vypnout všechno to, co do ní skáče. Ten svět zažívám každý rok, když odletím do Nepálu a měsíc tam chodím po horách, bez počítače a mobilního signálu. Mysl se nejprve bouří jako gejzír, chrlí jeden nápad za druhým, aby přehlušila to ticho okolo, postupně slábne, svíjí se v nejistotě a nakonec se uvolní a ztichne. Pak uvidíte skutečný svět. Není vůbec špatný.