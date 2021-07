Jakub Horák: O ovcích a o těch, co všechno prokoukli | E15.cz

Nedávno jsem absolvoval rozhovor s protivakcinačními bojovníky v komentářích na jednom internetovém serveru a již nikdy více. Sebevědomě mi tam do ovcí nadávali lidé, kteří podle psaného projevu s bídou dokončili povinnou školní docházku. Byl to příšerný zážitek.

Zkoušel jsem jim vysvětlit, že když jedu do Indie, nechávám si dát i tři vakcíny – na žlutou zimnici, tyfus a na encefalitidu. Oni mi tam házeli emotikony ovcí a psali věci typu „Aha, skutečný odborník se zjevil“, „To opravdu jste tak hloupý?“ a podobně. Mudrci z lidu a ezoženy s květinovými věnci ve vlasech na profilových fotkách si tam ze mě utahovali, a když mě přišel někdo podpořit, tak se na něj slétli jak vosy a nadávali mu.

Nejvíce se mi líbilo jejich pojetí, že všechno „prokoukli“. Co? No samozřejmě to velké očkovací spiknutí! Protože pokud ne rovnou celý covid od začátku, tak alespoň vakcíny a očkování jsou jen nějaký trik. Koho? Mocipánů přece. Ano, slovo „mocipáni“, které jsem slyšel naposledy ve večerníčcích o Trautenberkovi, znovu ožilo v četnosti nevídané.

Jak jsem pochopil, jen malá část diskutujících razí přímo názor, že Bill Gates nastřeluje očkovaným čipy. Ale strach ze zdravotních důsledků očkování je rozšířen ve velké míře a názor, že na celé věci někdo velmi dobře vydělává, je přijímaný absolutně.

To druhé lze ostatně jen těžko vyvracet. Nejprve se ministrem zdravotnictví stal Roman Prymula, který coby předseda farmaceutické společnosti spolurozhodoval o tom, které vakcíny se v Česku budou moci prodávat. Jeho dcera přitom na klinických studiích zázračně utržila 117 milionů. Následně ho vystřídal realitní magnát Petr Arenberger, vlastnící přes 160 nemovitostí včetně 240 hektarů půdy, o kterých před zveřejněním jejich výměry hovořil jako o „kouscích políček“. Že si lidé tohoto typu neodkrojí pořádně z koláče, který před nimi leží na stole – to si může myslet opravdu jen ovce.

Koho budou tito lidé volit? Určitě ne Babiše nebo ČSSD, kteří jsou pro ně už jen jedněmi z „mocipánů“. Nahnuté to má i Šlachta, neboť ten nebojoval proti rouškám. O jejich hlasy usiluje Volný blok, ovšem ten zatím ve výzkumech neboduje. Což klidně může znamenat, že to do nich lidé neříkají, protože spiknutí určitě zahrnuje i průzkumy. Můj názor je, že nepůjdou k volbám vůbec, protože kdyby volby mohly něco změnit, mocipáni už je dávno zakázali.

Debata na internetu mi na delší dobu vzala chuť někomu něco vysvětlovat. Nejradši bych udělal tlustou čáru a klidně veškerá opatření zrušil – vakcína je zdarma pro všechny. Kdo se nenaočkoval, jeho věc.

Když pár těhle chytráků zakuká, mně to nijak vadit nebude. Koneckonců pokud se opět začnou přeplňovat nemocnice, můžeme to zase všechno zavřít. Každopádně já se nebudu rozčilovat tím, že někomu pro jeho dobro vnucuju opatření a on na mě ječí, že jsem tyran, a myslí si přitom o sobě, že je málem Jan Hus. Kdo chce kam, pomozme mu tam.