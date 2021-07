Chorvatsko, Slovensko, Řecko a spol. Jak bojují s variantou delta | E15.cz

Chorvatsko

Češi na Jaderské moře nezanevřeli.

Nárůst případů koronaviru nutí Chorvatsko zpřísňovat opatření ve snaze zachránit sezónu u Jaderského moře. Od tohoto týdne platí omezení shromažďování, bez certifikátů o očkování či negativním testu se smějí konat pouze akce do padesáti lidí. Pro návštěvníky z Británie, Ruska a Kypru platí přísnější pravidla vstupu.

"Těmito kroky chceme zabránit tomu, aby země začaly zavádět opatření pro lidi vracející se z Chorvatska," vysvětloval podle AP ministr vnitra Davor Božinović. "Jsem přesvědčen, že s malými úpravami našich životů můžeme v této sezóně dosáhnout dobrých výsledků," dodal.

Jak fungují takzvané covidové pasy a aplikace Tečka, která má výrazně usnadnit cestování po Evropě:

Cestovní ruch se na hrubém domácím produktu Chorvatska podílí zhruba z pětiny a země doufá, že se jí letos podaří zajistit si ze zahraničních návštěvníků příjmy na úrovni sedmdesáti procent roku 2019.

Představitelé odvětví o víkendu hlásili, že v zemi je v současnosti téměř 900 tisíc turistů. Do první pětky patří návštěvníci z Německa, Rakouska, Česka, Slovenska a Polska. “Když se podíváme na rekordní rok 2019, tak jsme letos ve srovnání s ním co do počtu turistů dosáhli cíle 60 procent," řekl podle webu Croatiaweek šéf Chorvatského národního turistického úřadu Kristjan Staničić

Slovinsko

Bledské jezero Autor: profimedia

Smíšené turistické zprávy přicházejí ze Slovinska. Aktuální statistiky uvádějí, že v červnu přijelo o 42 procent více zahraničních návštěvníků než ve stejném období minulého roku. Počet nocí, které v zemi strávili, stoupl dokonce o více než polovinu. Zahraničním statistikám vévodí Němci, Češi jsou na čtvrtém místě. Podle hlasů z odvětví ale kvůli koronaviru přišlo Slovinsko o pozici, kterou si v cestovním ruchu pracně vydobylo a plné zotavení potrvá dlouho.

Za normálních okolností se cestovní ruch na HDP země podílí z desetiny, loni však klesl jeho podíl na 6,5 procenta. Zahraniční turisté loni v zemi utratili necelou miliardu eur, o rok dříve to byly téměř tři miliardy. Lublaň v polovině července sjednotila pravidla pro vstup do země, bez ohledu na původ se návštěvníci musejí prokázat dokladem o očkování, negativním testem či o prodělané nemoci. Počty případů v zemi v posledním týdnu rostly, ale zatím nijak dramaticky.

Slovensko

Tatry Autor: Michaela Szkanderová

Podnikatelé v cestovních ruchu na Slovensku mají obavy, že jejich naděje na letošní sezónu se nenaplní dle očekávání. Z horšího vývoje viní zpřísnění pravidel, která od 9. července uvalila karanténu na neočkované návštěvníky. Špatná situace je především v hlavním městě. "Myslíme si, že Bratislava zažívá to, co bude zažívat cestovní ruch na celém Slovensku na podzim," prohlásil v půlce měsíce podle deníku Pravda Vladimír Grežo z Bratislava Tourist Board s tím, že by vláda měla přehodnotit pomoc odvětví.

Před pandemií se na návštěvnosti metropole podíleli cizinci ze sedmdesáti procent, jejich propad proti normálu však dosahuje až čtyř pětin. Otazník visí i nad tím, jak se vydaří sezóna v dalších částech země, především v populárních Tatrách. Minulý týden zveřejněné statistiky za květen však příliš pozitivní nejsou. Celková návštěvnost v hotelích v porovnání s loňským rokem sice rostla, ale oproti předpandemickému stavu byla stále velmi nízká.

Po 9. červenci si navíc na negativní změnu trendu stěžovali i hoteliéři v nejvyšších slovenských horách. Zahraniční návštěvníci zejména z Česka a Polska začali rušit rezervace. "Zaznamenali jsme pokles o padesát až šedesát procent," hlásil kupříkladu webu Noviny.sk Miki Knižka ze Zbojnické chaty.

Rakousko

Pohled na rakouskou horu Krippenstein Autor: Profimedia.cz

Rakousko je letos pro Čechy poměrně lákavou možností dovolené, protože kombinuje geografickou blízkost, přírodní krásy a zatím stabilní a předvídatelná pravidla. Konkrétně dokument o bezinfekčnosti na bázi 3G, tedy očkování, testování či zotavení se z COVID-19. Také v Rakousku je však otázkou, zda turisté v regionech zvládnou nahradit velké výpadky přijíždějících, kterým čelí Vídeň.

V hlavním městě v červnu počet přenocování dosáhl jen zhruba pětiny předpandemického stavu, oproti loňskému roku však vzrostl o 84 procent. Také celkové statistiky za květen ukazovaly, že odvětví se vzpamatovává pomalu.

Rakouská obchodní komora (WKÖ) ale minulý týden hlásila, že letní sezóna se podle ní zatím vyvíjí slušně. "Rezervace na příští týdny až do konce srpna ukazují, že po dovolené v Rakousku je velká poptávka," sdělila médiím její zástupkyně Susanne Krausová-Winklerová a ocenila fungování 3G pravidel.

Řecko

Řecko v době pandemie koronaviru Autor: Reuters

Od jara bylo jasné, že Řecko učiní pro záchranu letošní sezóny vše, co je možné. Jenže počet případů koronaviru roste, a tak země v poslední době zpřísňuje opatření nebo jejich dodržování začala striktně kontrolovat. Vnitřní prostory restaurací jsou nyní přístupné jen očkovaným. Vývoj je nicméně dynamický a těžko předvídatelný.

"Věci se mění na denní bázi. Vidíme nárůst případů v Řecku a bojíme se dalšího lockdownu. Není to dobrý rok, pro hotely bude těžké dosáhnout loňských čísel," řekl Euronews Evgenios Vassilikos z Aténské hotelové asociace.

Země před sezónou doufala, že se dostane v počtu návštěvníků alespoň na poloviční počet roku 2019, kdy jich přijelo 33 milionů. Později začala očekávání mírnit. Vláda v Aténách nyní sází hlavně na očkování a naléhá na pracovníky v cestovních ruchu, aby ho podstoupili. Tvrdí, že je to jedná cesta, jak odvětví udržet při životě.

Itálie

Italské pláže v době koronavirové Autor: Reuters

Symbolem letošní turistické sezóny v Itálii je hledání rovnováhy. Země, která v loňském roce utrpěla velké výpadky příjmů z cestovního ruchu zejména ve městech jako Benátky či Florencie, nyní usiluje o udržitelnou turistiku. A to nejen během pandemie rozumnými pravidly, ale i do budoucna s ohledem na dřívější těžko zvladatelné počty návštěvníků. Prostředkem k nastavení jasně vymahatelných koronavirových pravidel je zelený pas, který by měli mít od 5. srpna lidé při vstupu do různých interiérů.

Podle představitelů odvětví však bude návrat do normálu, kdy se cestovní ruch podílí na HDP země z třinácti procent, trvat nejspíš celé roky. "Polovina hotelů ve městě je zavřená a většina z nich se znovu otevře až na jaře příštího roku," popsal listu The Wall Street Journal situaci v Římě hoteliér a zástupce místní hotelové lobby Giuseppe Roscioli. "Obávám se, že se nad předkoronavirovou úroveň vrátíme až v roce 2024," dodal.

Trend je přitom jasný. Horské oblasti a další italské regiony, kde lze provozovat venkovní aktivity, se potýkají s úbytkem návštěvníků méně. Italové tak doufají, že se jím do budoucna podaří "rozložit" turisty rovnoměrně po celé zemi a snížit nápor na místa, která ještě počátkem minulého roku trpěla přemírou turistů.

Španělsko

Také ve Španělsku doufali ve výrazně lepší sezónu. Autor: Reuters

Španělsko v současnosti očekává, že letošní sezóna nebude tak silná, jak na počátku doufalo, ale ani tak špatná jako loňská. Země čelí nárůstů nových případů, dostává se na červené seznamy evropských států a jejich obyvatelé si tak začínají cestu více rozmýšlet. Pozitivní podle hoteliérů je, že své rezervace masově neruší, ale s novými vyčkávají do poslední chvíle.

"Rezervace šly dobře, ale pak zeslábly, hlavně ty z Francie," řekl nedávno podle serveru The Local Jorge Marichal ze španělské hotelové asociace CEHAT. "Situace se mění z hodiny na hodinu, celé léto budeme jako na horské dráze, kdy budeme muset činit rozhodnutí za pochodu," dodal.

Vláda přitom na začátku července doufala, že se podaří do Španělska přilákat 45 milionů turistů, zhruba polovinu oproti roku 2019. Země nyní sází zejména na příliv turistů ze Spojeného království, kde se minulý týden uvolnila pravidla. Aerolinky v prvním okamžiku zaznamenaly nárůst zájmu o letenky z britských letišť o 400 procent.