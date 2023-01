Babiš kvůli prohře ztratil paměť. Stal se z něj antikomunista | E15.cz

Na tiskové konferenci Andreje Babiše na pražském Chodově začala kampaň před druhým kolem prezidentské volby. Konečně jsme se dozvěděli, co bude ta nejsilnější karta, kterou Babiš proti Petru Pavlovi vytáhne. A je to Pavlova komunistická minulost. Prohra v prvním kole zjevně Babišovi způsobila rozsáhlou ztrátu paměti. Jeho stav je beznadějný a léčba nemá smysl.

Start kampaně před druhým kolem prezidentské volby se Andreji Babišovi úplně nepovedl. Začal střílet naslepo, evidentně bez rozmyslu. První rána minula generála ve výslužbě Petra Pavla velkým obloukem a vrátila se přímo k Babišovi. Ten svého soupeře ve svém projevu v Centru pohybové medicíny u sídla Agrofertu přirovnal k ruskému válečnému zločinci Vladimiru Putinovi a k jihoamerickým diktátorům.

Následně se bývalý premiér a neomezený vůdce hnutí ANO podivil, že dvě velká česká města Praha a Brno volily někdejšího člena komunistické strany Petra Pavla. Zmatený Babiš s nástupem na pódium úplně zapomněl na to, že členem KSČ byl dokonce dvojnásobnou dobu než Pavel. Strávil v ní téměř deset let, zatímco Pavel necelých pět. Ačkoli většina politických pozorovatelů považovala před volbami za nepravděpodobné, že Babiš vytáhne proti Pavlovi jeho komunistickou minulost, právě toto téma se prolínalo celým Babišovým povolebním vystoupením.

Koho tady trénovala KGB?

Babiš ale nezůstal jen u červené stranické průkazky, začal dokonce mluvit o tom, že se na něj před druhým kolem chystá „kompro“, že prý pracoval během svého působení v Maroku pro sovětskou tajnou službu KGB. Pár minut před koncem ale vytáhl podobné kompro sám. Obvinil Petra Pavla z toho, že KGB trénovala jeho. Tady už možná nejde jen o ztrátu paměti, ale také o útočnou paranoiu.

Sám Babiš se přitom během tiskové konference prořekl a odhalil vlastní metody, na které byl zřejmě za minulého režimu trénován. A to v okamžiku, kdy měl reagovat na výrok Danuše Nerudové, že „...pořád je tady velké zlo, a to se jmenuje Andrej Babiš. To zlo neodešlo a dostalo poměrně dost procent“. Danuše Nerudová zjevně nepochopila, jakým způsobem si ji chtěl Babiš zavázat. „Přinesl jsem paní Nerudové do debaty na Nově kytku a myslel jsem, že nebude vystupovat proti mně,“ řekl nechápavě finalista prezidentských voleb.

Druhou linku, kterou Babiš na své tiskové konferenci rozjel, byla „provládní příslušnost“ Petra Pavla. To se dalo očekávat. Ale takzvaní provládní kandidáti, tedy Petr Pavel, Danuše Nerudová a Pavel Fischer, získali v prvním kole prezidentských voleb více než tři miliony hlasů, ačkoli je vládní koalice dlouho před volbami výslovně podpořila. Kritika vlády tak nemusí úplně zafungovat, když je takové množství voličů ochotné hlasovat pro kandidáty, kteří souznějí s Fialovým kabinetem.

Atmosféra v Babišově volebním štábu každopádně naznačila, že žádný oddechový čas po prvním kole následovat nebude a ostrá kampaň o post nové hlavy státu právě začala. Důležité bude také sledovat, jak jednotní budou všichni zmínění „provládní kandidáti“ a zda poražení uchazeči o Hrad Danuše Nerudová a Pavel Fischer vyjádří Petru Pavlovi jednoznačnou podporu podobně, jako tomu bylo před pěti lety v případě podpory Michala Horáčka, Marka Hilšera a Pavla Fischera Jiřímu Drahošovi.