Jan Šafránek: Proč by se akcioví investoři neměli bát inflace | E15.cz

Odpovědí může být jednak to, že investoři skutečně rizikovou úroveň inflace viděli ještě výše než oznámená data. V potaz lze brát i to, že sázky na rostoucí dluhopisové výnosy se staly v posledních měsících jedním z nejpopulárnějších obchodů a tento obchod může být zkrátka aktuálně již vyčerpán podle tržního úsloví „buy the rumor, sell the news“, což vedlo k uzavírání pozic a poklesu výnosů.

Dalším důležitým faktorem může být sílící převaha názoru z investorské veřejnosti, že vyšší inflace bude skutečně jen přechodná a vrátí se na cíl Fedu, což centrální banka bubnuje do éteru již řadu měsíců.

S tím koneckonců docela korespondují i zveřejněná CPI data, kdy téměř třetinu meziročního růstu zajistily rostoucí ceny ojetých vozů, jež jsou důsledkem tenzí v dodavatelských řetězcích v rámci autoprůmyslu.

V neposlední řadě s tím může souviset i rostoucí přesvědčení, že Fed zkrátka nebude utahovat, ani když se inflace dostane stabilněji na úrovně mezi 2,5 až třemi procenty, kde by se utahování očekávalo. To z důvodu, že zotavování trhu práce v USA podle posledních dat zaostává za očekáváními a jeho návrat na předpandemické úrovně se pro Fed nyní zdá větší prioritou než případný růst cen.

Kde se inflace projevuje nejvíc • VIDEO Videohub

Osobně jsem zastáncem spíše proinflačního tábora a sázek na aktiva, jež by z toho měla profitovat, v tomto ohledu bych ještě neházel flintu do žita. Jako výraznou nápovědu ohledně dalšího postoje trhu k inflaci budu vnímat červencová inflační data, kdy by měl již vymizet argument meziročně nižší základny kvůli vlivu vypuknuté pandemie loni na jaře.

Jako atraktivní tak z hlediska akcií vidím nadále zejména bankovní sektor jak v USA, tak zejména v Evropě, a to ve světle jak fundamentálních vyhlídek, tak i díky relativně nižšímu ocenění v porovnání s ostatními sektory.