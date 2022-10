Jiří Polanský: Britský příklad ukazuje, jak trhy přispívají k zodpovědnější politice | E15.cz

Ačkoli trhy zůstávají k budoucnosti britské ekonomiky značně nedůvěřivé, nedávná volba Rishiho Sunaka premiérem a ponechání Jeremyho Hunta na postu ministra financí přispěly ke stabilizaci ekonomické situace v Británii. Sunak byl trhy vnímán z uvažovaných kandidátů v oblasti hospodářské politiky jako nejdůvěryhodnější, což by minimálně pro nejbližší období mělo zvýšit pravděpodobnost, že by se nedávná epizoda s odlivem kapitálu z Británie a souvisejícím tlakem na libru a ceny dluhopisů nemusela opakovat.

Tato zkušenost může mít ale značný přesah i do dalších zemí. Ukazuje totiž, že pokud trhy ztratí důvěru v ekonomiku a (populistické) plány některé vlády, může to mít velmi nebezpečné konsekvence – v Británii by se bez nedávného zásahu Bank of England mohly dostat do velmi výrazných problémů některé penzijní fondy, což mohlo mít pro britskou ekonomiku devastující účinky.

Trhy jsou nyní značně averzní k riziku. A pokud by v blízké budoucnosti některý kabinet přišel s populistickými fiskálními plány a trhy by je vyhodnotily jako neudržitelné, výrazný odliv kapitálu by mohl nastat velmi rychle, a daná vláda by tak byla stejným způsobem donucena tyto plány stáhnout. Jinými slovy by tak trhy mohly přispět k zodpovědnější fiskální politice a tím i dlouhodobě nižší inflaci, jejímž výrazným zdrojem je právě expanzivní fiskální politika.

Jak vydělává královská rodina:

Video se připravuje ... Jak vydělává královská rodina a majetek královny Alžběty II. • VIDEO Videohub

Reakce trhů byla v britském případě přínosná. Je možné, že podobné odezvy uvidíme v následujících letech častěji, což bude fiskální politiku sice svazovat, ale zároveň kladně ovlivňovat vývoj veřejných financí či inflace. Na druhou stranu ale bývá reakce trhů občas značně přehnaná, což je právě zesíleno současnou výraznou nejistotou. Vlády tak budou muset daleko více dbát na propracovanost svých nápadů a jejich komunikaci směrem k veřejnosti i trhům.

Autor je analytik České spořitelny