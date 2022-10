Rishi Sunak: Kdo je nový premiér Velké Británie? | E15.cz

Tento teprve dvaačtyřicetiletý politik se stane vůbec prvním Britem s indickými kořeny, jenž bude šéfovat Downing Street. Bude také nejmladším britským ministerským předsedou od roku 1812 a pravděpodobně i dosud nejbohatším člověkem v této funkci.

Sunak patřil už po červencové demisi Borise Johnsona k nejvážnějším kandidátům na ministerského předsedu. S přehledem vyhrál úvodní kola vnitrostranického hlasování a až v tom finálním podlehl Trussové.

„Do karet Sunakovi hraje například to, že má výrazný ekonomický základ, protože nový britský premiér bude muset řešit řadu složitých hospodářských otázek,“ upozorňuje analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš.

Dvojitá identita

Rishi Sunak se narodil v jihoanglickém Southamptonu do rodiny indických přistěhovalců. Ke svým asijským kořenům se hrdě hlásí. Je hinduistou a v případě svého zvolení by se stal prvním britským premiérem v historii, který není běloch. Současně však neustále zdůrazňuje, že to byla Británie, kdo umožnil jeho rodině žít šťastnější a úspěšnější život. Tato dvojí identita je pro něj nesmírně důležitá, uvedl před lety v rozhovoru s BBC.

Vystudoval filozofii, politologii a ekonomii na Oxfordské univerzitě. Později získal titul MBA na Stanfordově univerzitě v USA. Po studiích krátce pracoval jako analytik pro americkou banku Goldman Sachs nebo spravoval hedgeový fond.

Do politiky vstoupil v roce 2014, kdy se stal poslancem konzervativců za severoanglický Richmond. Během brexitového referenda roku 2016 podporoval vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V červenci 2019 usedl na pozici náměstka ministra financí ve vládě Borise Johnsona. V únoru 2020 pak byl v rámci personální rošády v Johnsonově kabinetu povýšen na šéfa státní pokladny. Tuto funkci pak vykonával až do své rezignace na začátku letošního července.

Podporuje kryptoměny a vyšší daně

Sympatie voličů si Sunak získal především tím, že sloužil jako ministr financí za koronavirové pandemie a na jaře 2020 prosadil záchranný balíček ve výši 350 miliard liber, téměř deseti bilionů korun, na pomoc domácnostem v nelehkém období. Během prvních měsíců v úřadu byl dokonce hodnocen jako jeden z nejpopulárnějších britských politiků za posledních několik dekád.

Jeho oblíbenost začala výrazněji padat až letos, zejména poté co v dubnu vyšlo najevo, že jeho manželka Akshata Murthyová, která je dcerou indického miliardáře, neplatila v Británii žádné daně ze svých zahraničních příjmů. Sunak a Murthyová patří k nejbohatším lidem v zemi. Dohromady disponují majetkem v hodnotě kolem 730 milionů liber.

Sunak je na rozdíl od Trussové nebo Johnsona daleko větším zastáncem rozpočtové odpovědnosti. Ač pravicový politik, prosazuje vyšší zdanění osob a firem. Na druhou stranu je třeba velkým příznivcem NFT a kryptoměn. Jako ministr se zasazoval za možnost, aby bylo možné používat stablecoiny při každodenních platebních transakcích. Také důsledně podporuje snižování uhlíkové stopy a ochranu klimatu.

Zatím je poměrně nejasné, jaký postoj Sunak v úloze premiéra zaujme vůči válce na Ukrajině. Exministr se ve své předchozí kampani k zahraniční politice příliš nevyjadřoval.

Carrie Johnson – Kdo je třetí manželka Borise Johnsona?