Karel Havlíček: Ministr Kupka prospal financování dopravy | E15.cz

Podle Národní rozpočtové rady se kabinet snaží opticky zlepšovat deficit 2023 tím, že nerovnováhu mezi příjmy a výdaji částečně přesouvá do Státního fondu pro rozvoj dopravní infrastruktury (SFDI). Přeložím do češtiny. Ministr dopravy Martin Kupka s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou chystají další trik a chybějících 30,7 miliardy korun v rozpočtu na dopravní stavby chtějí řešit úvěrem Evropské investiční banky nebo vydáním dluhopisů fondu SFDI.

Nejde jen o to, že tímto opticky snižují plánované saldo rozpočtu na příští rok o více než 30 miliard a že to podle Národní rozpočtové rady prodraží obsluhu státního dluhu, ale hlavně si tím vytváříme na dopravě velký problém do budoucnosti. Úvěr a úroky se logicky budou muset splácet z rozpočtů dopravního rezortu v příštích letech a o to méně se bude investovat. Pokud bych přijal tuto logiku, tak příště si může rovnou třeba ministerstvo průmyslu a obchodu půjčit u bank na sanace po těžbě uhlí a armáda třeba na nové zbraně. Hlavně že vykážeme v daném roce přijatelný schodek. Větší nezodpovědnost jsem za poslední roky nezažil.

Nemám nic proti dobře připravenému externímu financování. Příkladem budiž projekty na bázi PPP. I my jsme vydupali ze země 32 kilometrů strakonické dálnice D4, kterou jsme prosadili stavět v rámci spolupráce s privátními investory a díky tomu bude za tři roky klíčový dálniční úsek z Prahy na Strakonice. Ale to je úplně jiný příběh.

Vše bylo náročně vysoutěženo a cena vyšla nižší, než kdyby to dělal přímo stát, rozklad splátek je na 30 let, a hlavně privátní konsorcium bude dálnici po celou dobu splácení komplet udržovat a opravovat. Tento typ projektů ale ministr Kupka v letošním roce zaspal, není připraveno nic. Ministr nestihl projednat ani financování přes Národní rozvojový fond, který jsme kompletně připravili v roce 2021.

Je chvályhodné, že jej chce nyní využít, ale dříve než v roce 2024 to již nebude. Proč? Protože ministr prospal financování dopravy v příštím roce jako medvěd zimu. Místo aby důsledně a zavčas projednával zdroje s ministerstvem financí nebo připravoval PPP projekty, tak na poslední chvíli lepí díru v rozpočtu úvěrem Evropské investiční banky. Což je pro tento účel naprosto nevhodný nástroj. Využívá se pro projektové financování dlouhodobých investic, které si dokážu představit například na koridorových či vysokorychlostních tratích. To by ale mělo korespondovat s dlouhodobými rozpočty, založenými na předem stanoveném podílu národních, evropských, PPP a projektových zdrojů. Nic takového není, jediné, co máme, je třicetimiliardová díra.

Chápu, že je složitá situace, ale pak se netvařme, jak máme dopravu pod kontrolou. Hlavním úkolem ministra dopravy je obstarat zdroje. Při všem respektu ostatní práci zvládnou lépe odborní pracovníci ministerstva v čele s náměstky. Zajistit peníze v řádu desítek miliard může ale jen ministr, který je musí vybojovat na vládě. Pokud tam neuspěje, pak nezbývá než přiznat, že rozpočet bude nižší. Ale tvářit se, že navyšuji výdaje na dopravu a současně zadlužuji svěřený dopravní dvorek, je jako dávat dívce krásný polibek a současně jí brát z kapsy peněženku. Zpožďování vlaků lze ministru Kupkovi s trochou nadhledu tolerovat, tuto finanční politiku nikoli.

Autor je bývalým ministrem dopravy a místopředsedou Poslanecké sněmovny za hnutí ANO