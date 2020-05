Komentář Aleše Opaty: Modernizace starých bojových vozidel je cesta do minulosti | E15.cz

Bezpečnostní prostředí ve světě je stále nejisté, a navíc se rychle mění. Ještě před pár týdny by asi nikdo nehádal, že během několika dní může pandemie úplně změnit naše životy. Z pohledu armády je proto vždy lepší být připravený než překvapený.

Pro naši zemi neexistuje lepší možnost než být součástí NATO. To je naše odpověď na všechny vojenské hrozby, je to zásadní pilíř naší obrany. Vyplývají z toho ovšem i povinnosti. Zavázali jsme se, že do konce roku 2026 budeme mít plně funkční těžkou brigádu.

K tomu je potřeba zásadní přezbrojení, a zejména nákup nových bojových vozidel. Armáda po dlouhých analýzách jasně stanovila, jaké má požadavky a následně se rozběhlo výběrové řízení.

Největší tendr v dějinách české armády provází od počátku kritika, která postrádá alespoň elementární odbornost a znalost situace. Nejnověji se objevil v médiích nápad, že by se stará bojová vozidla mohla modernizovat a že by se tím ušetřilo. Přitom mluvíme o platformě BVP 2, která vznikla v 80. letech. Slováci zvolili podobnou cestu, ale pořád je to stejné vozidlo, jen s novou věží a elektronikou. Zásadně se neměnila konstrukce vozidla včetně ochrany, podvozku nebo pohonné jednotky.

Je to asi stejné, jako kdybyste si opravili veterána a vyrazili s ním na závody formule 1. Když dáte do trabanta nový displej, zúčastníte se závodu, který nikdy nevyhrajete. Protože pořád to bude bakelit a starý motor.

Objevil se také názor, že by armáda mohla nakoupit nové obrněnce pouze v bojové modifikaci, ale modernizovat by se mohly ty podpůrné. Když pomineme základní parametry, jako je kompatibilita s NATO, slabá ochrana osádky, komplikovaná logistika pro několik rozdílných platforem, je tady i otázka finanční. Zatímco při současném řešení by český průmysl získal z padesátimiliardové zakázky 40 procent (20 miliard korun), know how a přístup k moderním technologiím, při modernizaci by řadu těchto možností ztratil.

Pokud chceme mít zajištěnou obranu, musíme být členy NATO, plnit svoje závazky a mít těžkou brigádu. Protože bez těžké brigády není armády. A bez nových bojových vozidel budeme mít jenom dobře vycvičené pěšáky. Nebudeme natírat loď, která už neplave. Je to cesta k zaostalosti a návrat do minulosti.

Autor je náčelníkem generálního štábu Armády ČR