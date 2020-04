Armáda začíná kvůli koronaviru hledat úspory | E15.cz

Největší zakázku české armády na 210 vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun zřejmě čeká kvůli úsporným krokům vlády zeštíhlení. Řešením by byl nákup přibližně poloviny nových obrněnců v bojové modifikaci, přičemž podpůrné vozy pro průzkumníky nebo zdravotníky by nahradily levnější kolové stroje či modernizovaná pásová BVP-2 z výzbroje vojska. Uvedl to zdroj deníku E15 blízký ministerstvu obrany. O této možnosti zvažované na začátku dekády se hovoří i v obchodních kruzích.