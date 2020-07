Komentář Aleše Opaty: Pick-upy pro armádu. Co musí umět a co je zbytečné | E15.cz

Armádní experti nakonec dospěli k rozhodnutí, že ideální náhradou bude běžně dostupné komerční auto: jednoduchý a robustní pick-up. Je to volba rozumu – v armádě si svoji práci odvedou. Tendr byl vyhlášen už 15. června.

Není v tom žádná věda. Vojáci potřebují servisní, podpůrné a zabezpečovací vozidlo. Když potřebujete někam poslat tři vojáky, nenaložíte je do autobusu, a když rozvážíte stravu nebo náhradní díly pro malé jednotky, nenaložíte tím velkou tatrovku.

V článku „Armáda šetří, chce stovky menších pick-upů. Vojáci se do nich ale vejdou jen obtížně“ se armádě vyčítá, že pick-upy jsou malé. Ukazuje to na nepochopení toho, k čemu mají nová vozidla sloužit. Opravdu nebudou nikdy bojovat ani sloužit v první linii. Jak asi tušíte, k tomu slouží bojová vozidla, která se v autosalonu neprodávají. Dávno skončila doba, kdy armáda musela na komerční dodávky montovat pancíř, protože neměla lehká bojová vozidla. Kromě toho je úsměvné vyčítat skoro šest metrů dlouhému autu, že je příliš malé.

Mimo je i výhrada, že do pick-upu se nevejde raněný, protože korba je pevně oddělená od kabiny. Nově pořizovaná vozidla ale nejsou a nebudou určena k přepravě raněných. Na to armáda pořizuje vojenské sanity (odborně lehký zdravotní terénní odsunový prostředek). Letos jich bude mít 19 a celkem je v plánu koupit 60 kusů. Navíc, když jde do tuhého, odnesete raněného i na zádech, natož v bytelném pick-upu.

Když to shrneme, armáda požaduje obyčejné, jednoduché vozidlo k přepravě vojáků a materiálu. Ta se budou průběžně obměňovat, aby nemusela jezdit zase 40 let jako ty ruské muzejní kusy.

Co je ovšem fajn, je, že až dosud se na armádě spíše šetřilo, anebo se jí vyčítalo, že moc utrácí. Je pozoruhodné, že nyní přichází vážně míněné doporučení, ať si místo obyčejných pick-upů pořídí třikrát dražší SUV.

Autor je náčelník Generálního štábu Armády České republiky