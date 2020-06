Armáda šetří, chce stovky menších pick-upů | E15.cz

Nákupčí vyhlásí zřejmě už v příštích týdnech tendr na šest set a výhledově až 1200 čtyřdveřových pick-upů, jako jsou například Nissan Navara, Toyota Hilux nebo Volkswagen Amarok. Oproti Fordu F-150 Raptor, Dodge RAM či Chevrolet Silverado jde o menší verze tohoto typu vozidel, jejichž zadní sedadla jsou spíše nouzová.

Příloha zadávací dokumentace, do níž měl deník E15 možnost nahlédnout, však předpokládá plné obsazení pěti osobami včetně výstroje a výzbroje. Tři vojáci se přitom dozadu vejdou jen s obtížemi.

„Pracovní charakter těchto pick-upů, jejich spolehlivost, celková odolnost, ekonomika provozu a výborné vlastnosti v terénu jsou násobně důležitější než pohodlí na zadních sedadlech při plném obsazení,“ uvedl Petr Sýkora z tiskového oddělení ministerstva s tím, že pick-upy Navara má i polská armáda.

Zatímco velké šestimetrové pick-upy stojí až tři miliony korun, cena jejich o půl metru až metr kratších variant nepřesahuje jeden milion. České vojsko s nimi počítá pro týlové, logistické a zabezpečovací úkoly.

„Kromě držáků na osobní zbraně nebude nutné tato auta nijak dál upravovat, a tím zvyšovat náklady na jejich pořízení,“ dodal Sýkora. „Orientace armády na tuto kategorii a velikost pick-upů je ekonomicky racionální volbou. Nákup větších a podstatně dražších vozidel není důvodný,“ podotkl.

Vedle problematického zadního sedadla však někteří vojáci poukazují i na další nevýhody. Přednost by dali nikoliv větším pick-upům, ale sportovně užitkovým vozům. „V pětidveřovém SUV lze sklopit sedadla a transportovat raněné. Do menšího pick-upu je ale budeme muset dát na korbu se skrčenýma nohama,“ uvedl řidič, který si přál zůstat v anonymitě.

„Vhodnější by byl mix osobních a nákladních SUV, kde lze převážet výstroj v nákladovém prostoru a mít ji po ruce, aniž by se muselo vystupovat z kabiny,“ řekl bývalý pracovník ministerstva. Pick-up je podle něj buď výhradně zásobovací vozidlo, nebo po investicích do vybavení a pancéřování může sloužit speciálním jednotkám. „Univerzál to není,“ míní.

Právě kvůli snaze pořídit co nejvšestrannější typ, který však není na trhu, zkrachovala loni první soutěž. „Ze zadávacích podmínek nebylo jasné, zda vozidlo má být osobní terénní, nebo pick-up s korbou, který nyní dostal přednost,“ uvedl člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO).