Komentář Dušana Šrámka: Kompenzace nejsou všechno, zásadní je důvěra | E15.cz

Prodloužen bude programu Covid - Kultura s tím, že pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře bude vyhlášena druhá dotační výzva. I pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Pokračovat bude i program Antivirus A, nově jako Antivirus Plus. O pokračování tohoto opatření se diskutovalo ještě před vyhlášením restrikcí. Nové je to, že zaměstnavatelé dostanou od státu sto procent mzdových nákladů, včetně zvýšení maximální mzdové hranice. Živnostníkům má pomoci i příspěvek na uhrazení nájemného.

Nově vláda přišla se "sedačkovným" v programu Covid - Bus, který podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě, například dopravce, kteří zajišťují zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě. Obdobně nový program pro sport Covid - Sport II má pro změnu podpořit i profesionální sport a pořadatele sportovních akcí, protože i to je sektor, který byl tvrdě postižen dopady vládních opatření.

Vláda také schválila záměr vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové vydat rozhodnutí, kterým promine úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční. Ministerstvo rychle dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty.

Dá se tedy předpokládat, že vláda slibům dostojí, pomoc přijde co nejdříve a s co nejmenší byrokracií. Dají se předpokládat i další nástroje, například již neoficiálně přislíbené prodloužení, respektive znovuzavedení moratoria na splácení úvěrů, či moratoria na podávání insolvenčních návrhů. Otázka ale zní, zda to bude stačit, aby se nadále nepodlomila existence těch odvětví ekonomiky, které byly zasaženy oběma vlnami státních restrikcí. Nejde ani tak o výši kompenzací, či o jejich rozsah. V této hře jde o daleko víc. Co nejvíce devastuje podnikatelské prostředí?

Kupodivu to nejsou regulace, vysoké daně, státní byrokracie či přímo šikana. Pochopitelně, že i to jsou problémy, s nimiž se musí podnikatelé popasovat. Nakonec jsou ale schopni zahrnout tyto externality do svých nákladů, přehodnotit své byznysové plány. Co je ale nejhorší, je nejistota a nedůvěra. Nejistota ohledně toho, zda zítra bude platit to, co dnes, nedůvěra ve sliby, které nebyly plněny, a v neposlední obavy, že se splní strašení politiků, že může být ještě hůř. Tato nejistota hatí veškeré střednědobé investiční záměry, a umožňuje pouze přeívání ze dne na den.

Ekonomika, uklidněná po jarním lock downu sliby, že žádná plošná opatření už nebudou, se začala vzpamatovávat, na trh se opět vrátila důvěra, že nejhorší máme za sebou. Po posledních krocích a výrocích vlády Andreje Babiše se můžeme těšit na opakování stejného černého scénáře jako na jaře, zvláště když není jasné, kolikrát se ještě může tato houpačka - uvolnění, přiškrcení - opakovat.