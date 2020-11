Komentář Dušana Šrámka: Plošný zákaz provádění exekucí chrání i dlužníky, kteří to nepotřebují | E15.cz

Jedním z mimořádných opatření, která jsou navrhována v rámci druhé koronavirové vlny, má být i dočasný zákaz provádění výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a prodejem nemovitosti, ve které má povinný místo trvalého pobytu, a to do konce roku 2021. Jde jenom o další z populistických návrhů, které mají za cíl podpořit určitou specifickou skupinu dlužníků, aniž by jim fakticky skutečně pomohl.