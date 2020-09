Revoluce v exekucích se nekoná | E15.cz

Dlužníci budou mít chráněné účty. Půjde o zvláštní bankovní konta, která zabrání neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz.

Změní se pořadí započtení výtěžku z exekuce. Nejdříve se zaplatí jistina a pak příslušenství, aby se zamezilo nekonečnému bobtnání dluhů u malých pohledávek.

Sníží se penále u sociálního a zdravotního pojištění.

Dlužníkům vůči státu by stačilo splatit jistinu a uhradit 750 korun na náklady řízení. Navíc by se mohly zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 korun. Věřitelé by získali část pohledávky zpět od státu a exekutorům by stát uhradil část výdajů spojených s vymáháním peněz.

Za nehlasovatelnou označili sněmovní legislativci úpravu skupiny poslanců omezující exekuce movitých věcí. Upravený pozměňovací návrh ale bude předložen ve druhém čtení.