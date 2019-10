Českou televizi cupují furianti, výsledkem je zoufalost – názory | E15.cz

Poslanecká sněmovna má za sebou dalších pět hodin projednávání výročních zpráv České televize. Proces se jí stále nedaří dokončit, přestože nejstarší dokumenty o ekonomice a fungování veřejnoprávního média spadají do roku 2016. Poslanci se prakticky od začátku roku marně snaží vypořádat s povinností, kterou jim ukládá zákon. Ne že by snad zákonodárci procházeli dokumenty stránku po stránce a ptali se na každý řádek. Způsob, jakým o hospodaření televize jednají, připomíná spíš tahání králíků z klobouku, festival marnosti a čiré zoufalství. Není divu. Cílem není žádné férové zhodnocení hospodaření nejvlivnějšího média v zemi, ale vypořádání se s jeho vlivem. Poslanci, kteří se nikdy o média nezajímali, mají najednou nevídanou starost o to, jaký se v podniku používá CRM systém. Jiní považují za střet zájmů, když se v přehledu kulturního zpravodajství objevují informace o galerii, kterou vede partnerka generálního ředitele ČT Petra Dvořáka.