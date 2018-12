Česká televize příští rok přijde o desítky milionů korun | E15.cz

Prezidentův Mynář půjde před Vánocemi k soudu, protože se soudí o to, jestli dostal či nedostal prověrku bezpečnosti, píší média, jako bychom byli všichni úplní idioti. Mynář prověrku nedostal v roce 2014, to už v úřadě, kde ji má mít, delší dobu byl. Po odvolání čekal ve funkci dva roky, než na něj, jak řekl soud, přišla řada. Teď na řadě je, nějaký výsledek si přečteme. Celé to nemá žádný smysl, krom toho, že my blbci to máme brát vážně.