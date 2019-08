Lidi nejspíš popudíme, říká spoluautor pořadu o dezinformacích Gregor | E15.cz

Na televizní obrazovky míří nový pořad s názvem To se ví. „Lidi asi popudíme, nebojíme se třeba říct, že o očkování se lže,“ říká spoluautor nového pořadu České televize o dezinformacích a politolog Miloš Gregor. Ten bude ukazovat manipulace v médiích, radit, na co si dát pozor, a taky odhalovat lži politiků. Podle Gregora půjde o zábavnou soutěž, téma mají za úkol zlehčit Halina Pawlowská a Aleš Háma. Už teď přitom přichází kritika, třeba od mluvčího prezidenta.

Potrefená husa se ozvala, Jiří Ovčáček rád sdílí informace z pochybných zdrojů, říká Gregor. Mluvčí se podle něj možná bojí, svými ostrými výroky taky často překrývá skandály, které se právě dějí kolem prezidenta. Pořad To se ví nechce říkat, že nějakému politikovi nemají lidé věřit, ale o jejich lžích bude mluvit. Má za cíl na jednotlivých příkladech ukázat širší problémy. Třeba to, že spolu neumíme diskutovat. Hádky o politice a dezinformacích už teď prý rozdělují rodiny.

Jak pojmout téma dezinformací zábavně? Podle Gregora to půjde, i když je to výzva. Inspirují se přitom ve Velké Británii u podobného formátu. Kapitáni soutěžních týmu Halina Pawlowská a Aleš Háma prý lidi baví a budou fungovat. O tématu mají mluvit s nadsázkou a vtipem, autorům přitom jde o oslovení starších diváků. Soutěžící budou doplňovat mediální titulky nebo hádat, co je na obrázku a zda jde o podvrh.

Podle Gregora fungují na různé skupiny lidí různé dezinformace. Řetězové maily jsou v principu podobné jako manipulace na sociálních sítích. Právě nová média vše akcelerovaly, lidé se na nich uzavírají na informačních ghett a nepohodlné názory blokují. Jsou tu taky lidé, kteří si vystavěli byznys na tom, že nám lžou. Podle Gregora používají praktiky šmejdů a prodejců hrnců.