Komentář Jana Šindeláře: Korouhvička jménem ÚOHS | E15.cz

Teď k té humornější stránce věci, kde hlavní roli korouhvičky hraje antimonopolní úřad. Zajímavá je především časová souslednost jeho rozhodnutí. Nejprve popřával sluchu současnému provozovateli, firmě Kapsch, a mezi ministerskými úředníky vládla panika. Letos v létě ale ÚOHS otočil a dělal ministerstvu už jen radost. Shrňme si to. Loni v listopadu úřad vydává opatření, které zakazuje ministerstvu uzavřít s vítězem tendru, ať to bude kdokoli, smlouvu. Letos v dubnu ministr vyhlašuje vítězem konsorcium SkyToll/CzechToll, které nabídlo nejnižší cenu. V květnu ÚOHS soutěž ruší a ministr Ťok vyhrožuje odchodem.

V červnu ale do hry vstupuje premiér Andrej Babiš, který do té doby k mýtu záhadně mlčel. Osobně Ťoka podpořil a do antimonopolního úřadu se obul s tím, že argumentuje něčím, co není žádným pochybením ministerstva. Ťok se rozhodl zůstat. Následně v srpnu předseda úřadu Petr Rafaj zrušil zrušení a vrátil věc k novému projednání svým podřízeným. A ti zcela v protikladu se svým prvním verdiktem dali Rafajovi za pravdu a tendr odblokovali. Po přeložení úředního ptydepe do obecné českoslovenštiny se dá říci, že dali za pravdu Babišovi. To samozřejmě samo o sobě neznamená nic, tím méně snad, že by se dva velcí kluci domluvili. Žijeme v právním státě, a tak můžeme vyvodit jediné: že i tak mocný úřad jako ÚOHS je vzácně schopen sebereflexe.

Pak už to šlo hezky podle tradice. Pár hodin po vydání verdiktu oznámil ministr Ťok, že podepsal mýtnou smlouvu s vítězem. Zasvěcení si vzpomenou na podpis posledního prodloužení smlouvy s Kapschem – v neděli, potajmu, narychlo. Tentokrát je to ale jiné. Ťok si s Babišem v zádech věří natolik, že smlouvu podepsal sám, zatímco poslední dodatek nechal podepsat svého náměstka. A stalo se to ve čtvrtek za bílého dne.

Tím by se možná dalo končit. Firmám SkyToll a CzechToll začíná závod s časem, aby vše vzorně fungovalo od ledna 2020; lehké to mít nebudou. Pro jistotu ale skončeme tím, že s mýtem bude ještě legrace. Smlouvu už těžko někdo zruší, ale jen těžko si lze představit, že se Kapsch smíří s právním výkladem ministerstva, podle nějž přestal platit zákaz podpisu smlouvy z loňského listopadu. Ten totiž ÚOHS explicitně nezrušil. Tak uvidíme.

Autor je spolupracovníkem redakce