Komentář Jana Žižky: Koncert velmocí | E15.cz

Není mnoho způsobů, jak menší země jako Česko může zaujmout světové velmoci. Stavba jaderné elektrárny k nim ovšem patří. Do Prahy se opět sjíždějí zástupci velkých firem z celého světa, pro které jde o potenciální byznys za stovky miliard korun.

Když se boj o zakázku v Temelíně v minulém – později zrušeném – tendru zúžil po vyřazení Francouzů na soupeření mezi Američany a Rusy, bývalý ministr průmyslu Jan Mládek mluvil o parodii na studenou válku. Dnes bychom mohli použít jiný termín z historie mezinárodních vztahů – koncert velmocí. Okruh potenciálních uchazečů se zdvojnásobil, kromě tří zmiňovaných států dnes po dukovanské zakázce pošilhávají i Číňané, Korejci a Japonci. Všichni, kdo dnes disponují schopnostmi jaderné elektrárny stavět.

Vlastně jde o velký paradox. Uchazečů přibývá v době, kdy to s vyhlídkami evropské jaderné energetiky nevypadá vůbec dobře. Ojedinělé případy nových staveb se potýkají s obrovskými problémy. A navzdory politickým proklamacím zůstává nejisté i to, jestli se nové reaktory budou v Česku vůbec stavět. Češi už sice mají jasno v tom, že by měl stát uzavřít smlouvu se společností ČEZ, ale konkrétní detaily finančního modelu stavby a zvládání rizik zůstávají nejasné.

Z Prahy také celkem jasně zaznívá, že i když se příprava stavby dalších reaktorů rozjede, Češi mohou celý proces opět zastavit. Bude zajímavé sledovat, jak se to projeví na postojích těch potenciálních uchazečů, kteří si pamatují, že během temelínského tendru vyhodili z okna stovky milionů korun.

Navzdory přetrvávajícím pochybnostem se ale zdá, že se novému týmu kolem vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla daří přesvědčovat jak zahraniční uchazeče, tak domácí odbornou veřejnost, že se přece jen něco začíná dít.

Zatím zůstávalo stranou pozornosti to, jaký je v tuto chvíli hlavní význam chystané smlouvy mezi státem a ČEZ. Stát by se měl fakticky zavázat, že pokud projekt výstavby nového reaktoru z nějakého důvodu zastaví, převezme dosavadní náklady. Taková dohoda umožní managementu ČEZ uvolnit finance pro přípravnou fázi, aniž by čelil hrozbě žalob kvůli tomu, že se opět zbytečně utrácejí peníze. I ČEZ má zkušenosti z minulého temelínského tendru.

Tým Jaroslava Míla zatím působí dojmem, že je schopný krůček po krůčku řešit jednotlivé problémy, kvůli nimž zatím Češi v energetice přešlapovali na místě. Z pohledu zastánců jádra to nemusí být úplně málo.

Autor je spolupracovníkem redakce.