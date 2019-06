Komentář Jany Havligerové: Babiš pumpuje, a vděk nikde | E15.cz

Premiér nerozumí, nechápe. Kde se berou protesty, když je jeho vláda tak štědrým mecenášem obecného blaha? Čím více peněz dává kabinet do platů, investic či vědy, tím jsou lidé nespokojenější – to si Andrej Babiš prý neumí vysvětlit.

Pomiňme, že demonstrace, které nabraly na obrátkách, nemířily proti vládní politice, ale přímo proti premiérovi. Žádná velká sláva to totiž není ani s těmi výdaji, s tím, čemu premiér říká „pumpování“. Tedy s bilancí prvního roku Babišova kabinetu.

Kapitola první – platy. Ano, lidé, kteří pracují pro stát, si o něco polepšili. Státní výdaje na jejich platy se zvedly skoro o 90 miliard korun. To se ovšem stalo hlavně kvůli enormnímu nárůstu počtu zaměstnanců. Jen loni jich přibyla zhruba desetina, bylo jich 453 tisíc. Letos by to mělo být už 470 tisíc. Lidí živených státem přibylo za Babišova vládnutí 54 tisíc, platy se přitom zvyšovaly plošně – padni, komu padni. A jenom na okraj – státních zaměstnanců přibylo i proto, že je potřeba kontrolovat nejrůznější byrokratická opatření vymyšlená vládou.

Kapitola druhá – důchody. Zvyšování penzí je taková výkladní skříň Babišovy politiky. Na každoroční přilepšování penzistům premiér osobně dohlíží. Devět stovek letos, devět stovek napřesrok. Zní to dobře, výsledný efekt je ovšem takový, že nůžky mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou se dál rozevírají. Průměrná penze představuje 38 procent průměrné výplaty. Doby, kdy to bylo přes 42 procent, jsou dávno pryč.

A investice? To je asi nejsmutnější kapitola. Celkové výdaje státu stouply jen za čtyři měsíce letošního roku meziročně o 59,15 miliardy korun. Kapitálové výdaje z toho činily jen 8,57 miliardy, převod financí do Fondu dopravy představoval 3,34 miliardy. To aby bylo na slibované dálnice a jiné infrastrukturní stavby.

Obecně má Andrej Babiš pravdu. Do výdajů vláda pumpuje peníze, seč jí síly stačí. Takže zdroje pomalu vysychají. Zapomenut je příslib vyrovnaných státních financí. Ta tam je i mantra o nezvyšování daní. Stoupnou spotřební daně na tabák a alkohol, něco kápne ze zdanění internetových společností, hazardu, pojišťoven, možná nakonec i těch bank. Proti tomu se těžko protestuje. A tak se jede dál.

Podle návrhu ministerstva financí schváleného vládou by celkové příjmy státního rozpočtu v příštím roce měly dosáhnout 1,558 bilionu korun. Což je v porovnání s letoškem nárůst o 92,8 miliardy. Celkové výdaje by měly činit 1,598 bilionu. Tak co byste, lidi, ještě chtěli.