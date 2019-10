Blíží se rok zdražování | E15.cz

Podpořit koalici se chystá i prezident Zeman, který už pod rozpočet slíbil připojit svůj podpis. Pokud tedy zákonodárci předlohu zásadně nezmění. K tomu se ovšem kabinet rozhodně nechystá.

V prvním čtení dává sněmovna zelenou jenom rozpočtovému rámci, schvaluje příjmy, výdaje a schodek. Obvykle to bývá čirá formalita, tentokrát je to ale jinak. Vládní poslanci a komunisté zvednou ruku pro plán, v němž budou zaneseny příjmy, u kterých ještě pořád není jisté, že do státní kasy skutečně připlynou. Jistě, celkově se jako vždy jedná o odhad, tentokrát však jde mimo jiné o peníze, které má erár získat díky daňovému balíčku. A ten schválen není a není jisté, kdy a v jaké podobě bude. Může se stát, že v prosinci při závěrečném schvalování rozpočtu budou vládní poslanci a komunisté opět zvedat ruku jen pro úhledně zapsaná čísla.

Kvůli vládnímu daňovému balíčku je na pátek svolána mimořádná schůze a ta bude mimořádně bouřlivá. Především proto, že balíček lze chápat jako seznam toho, co podraží. Anebo jako přehlídku enormní snahy ministryně financí vytáhnout z peněženek poplatníků každou korunu. Například poplatek za vklad do katastru nemovitostí se má zvýšit z nynější jedné tisícovky na dvě. Pokud sněmovna schválí zdanění technických rezerv pojišťoven, mohou se zvednout ceny pojistek. A kvůli vyššímu zdanění podraží tabák a alkohol. Opozice má z mnoha důvodů jediný zájem – bránit přijetí balíčku co nejdéle. Vládě teče do bot. Musí počítat i s tím, že opozice má většinu v Senátu, který balíček buď zamítne, nebo ho vrátí poslancům s pozměňovacími návrhy. Mimořádných schůzí sněmovny asi bude víc.

Pro koalici ANO a ČSSD je klíčové, aby zamýšlená opatření začala platit od prvního ledna. „Pokud by se to neschválilo, a to si ani neumím představit, tak bychom neměli zdroje,“ připouští premiér Babiš. Zároveň se spolu s ministryní financí usilovně brání nařčení, že přichystali půdu pro růst cen. Část kroků vydávají za prevenci škodlivých návyků. A zdůrazňují, že jako kompenzace za zavedení EET se snižuje daň z přidané hodnoty. Jenže právě kvůli rozšíření evidence tržeb nejspíš budou zdražovat živnostníci i některé firmy, zatímco třeba restaurace ceny nesníží, jen si o nižší daň zvýší marži. Rok 2020, ať si premiér a ministři říkají, co chtějí, zkrátka bude rokem zdražování.