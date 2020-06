Komentář Jany Havligerové: Hejtmanka Jermanová se lituje | E15.cz

Hejtmanka není příznivcem takového boje. Aby bylo jasno, zmíněná dáma je záchranářka a v počátku koronavirové krize si v otevřeném dopise dovolila postěžovat na nedostatek ochranných prostředků. Kritiku zveřejnil server Náš region, Jermanová ji označila za šíření poplašné zprávy a konala. Přesněji konal kraj a podal trestní oznámení. Jestli na záchranářku nebo na troufalý server, není dodnes úplně jasné. Jermanová se neobtěžuje takovou prkotinu upřesnit. Chránila přece středočeské obyvatele, to je podstatné.

„Nejsem člověk, který řeší věci podáváním trestních oznámení, a rozhodně ne na člověka, který řekl svůj názor,“ tvrdí Jermanová. Text ale podle ni začal ve Středočeském kraji šířit paniku. Tak musela zasáhnout. To dá rozum. To jen novináři a političtí oponenti tomu ne a ne rozumět.

Jermanová je lítost sama. Dokonce by se hned podepsala pod petici, kterou na podporu záchranářky založili Piráti. Tedy pokud za ní přijdou. Hejtmance zkrátka teče do bot. Při mapování terénu jistě nepřehlédla varovně zdvižený prst šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten jí minulý týden znovu vzkázal, že ani jemu trestní oznámení nepřijde jako adekvátní reakce na upozornění, že ne všechna protikoronavirová opatření probíhala hladce. A kdyby jenom to.

Když premiér kvůli Jermanové musel ve sněmovně odpovídat na pirátskou interpelaci a podané trestní oznámení odsoudil, od několika poslanců ANO se dočkal potlesku. Dva z nich přitom demonstrativně povstali. To je na pováženou. Středočeská kandidátka pro říjnové krajské volby údajně ještě není napevno složená. Jermanová běží o život. Ten politický.

Před čtyřmi lety ve středních Čechách ANO v krajských volbách zvítězilo, ale nijak oslnivá výhra to nebyla. Těžko hledali povolebního spojence a nakonec složili krajskou vládu se sociálními demokraty. I ti se nyní od Jermanové distancují.

Šéf středočeské ČSSD označil podání trestního oznámení za politicky i morálně nepřijatelné a vyzval hejtmanku k jeho stažení. Opozice také nelení. Občanští demokraté navrhují zvýšení rozpočtu středočeské záchranné služby. Peníze by měly jít na vyšší mzdy záchranářů a odměny, o nichž rozhodla vláda. Kraj by měl podle ODS místo podávání trestních oznámení nabídnout záchrance konkrétní pomoc. Veřejné pokání se hejtmance jaksi nevede. Možná volební ztráta středních Čech kvůli aférám Jermanové, a ta momentální není jediná, se vedení ANO líbit nebude. Jermanová to ví, a tak lituje. Sebe.