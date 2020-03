Německý velvyslanec: Jermanová falešně obvinila Německo | E15.cz

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) podle německého velvyslance Christopha Isranga falešně obvinila Německo, že zadrželo ochranné pomůcky pro Středočeský kraj. Měla by své tvrzení dementovat, uvedl v pátek na svém twitteru. Jermanová řekla zhruba před dvěma týdny médiím, že v Německu byl na základě zákazu vývozu ochranných pomůcek kvůli šíření koronaviru zabaven kamion mířící do kraje.

„Paní hejtmanko, dementujte, prosím, své tvrzení, že Německo zadrželo zdravotnický materiál pro Českou republiku,“ vyzval v pátek Jermanovou na twitteru německý velvyslanec. „Deset dní od vás marně čekáme informace, abychom tu fámu mohli vyvrátit. V době COVID-19 nešiřme falešná obvinění,“ doplnil.

„Já jsem v pondělí s panem velvyslancem mluvila. On mi říkal, že žádný jejich orgán nic takového nezaznamenal. Vyjádřil podezření, že ten řidič to asi ukradl. Já jsem na to reagovala, že benešovská nemocnice, v jejíž gesci ta objednávka byla, to řeší s policií i s tím, u koho to objednávali, a že to necháme prošetřit také,“ řekla uvedla v reakci Jermanová.

Dodala, že s velvyslancem se dohodla, že na dalším postupu se domluví až na základě výsledků šetření a žádala ho o trpělivost. „V tuto chvíli je naší prioritou zabezpečit péči o pacienty a dostatek ochranných pomůcek,“ uvedla hejtmanka. Podle ní byl krajský úřad v kontaktu s německou ambasádou i v pátek, sděloval, že ředitel benešovské nemocnice s právníky a policií situaci řeší.

Jermanová dříve médiím řekla, že údajně zabavený kamion převážel 400 tisíc roušek a 8000 respirátorů pro krajská zařízení. Náklad prý směřoval do benešovské nemocnice, kde je ústřední logistické centrum pro krajské nemocnice a středočeskou záchrannou službu. „Na základě článků a informací médií se na nás obrátila německá ambasáda a nabídla nám, že nám pomůže dohledat kontejner s našimi věcmi,“ uvedla hejtmanka minulý týden.

Server Manipulátoři.cz napsal, že podle německých celníků žádný kamion zabaven nebyl. „Záležitost jsme podrobně prozkoumali a nevíme o žádném zabavení nákladu do České republiky. V jednom případě byl problém s celním odbavením, po nápravě byl náklad poslán do České republiky,“ sdělila německá celní správa serveru.