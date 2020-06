Komentář Jany Havligerové: Miliardový balík dobra | E15.cz

Zatímco se opozice soustředila na kritiku zamýšlené výše rozpočtové rezervy, s níž by mohla volně nakládat vláda, výši celkového schodku a na navržený způsob projednání novely, šéf ANO vymyslel, jak si připsat další volební body.

Premiér, který sněmovnou v podstatě pohrdá, si náhle vzpomněl, že je také poslanec. Využil svého poslaneckého práva a poprvé, a patrně i naposledy, předložil pozměňovací návrh. K návrhu, který schválil kabinet. Vládní rezerva se má snížit z více než stovky miliard na „pouhých“ 36,1 miliardy korun, výdaje se mají rozdělit mezi sedm ministerstev a tak dál. A je to, půlmiliardový schodek nám žádný oponent porcovat nebude. Se „vzpourou“ poslaneckého klubu KSČM se jaksi počítalo, za podporu kabinetu komunisté už tradičně požadují rozpočtový desátek.

Do rozehraného mače se pokusili vložit Piráti a lidovci. Možná opravdu očekávali, že tentokrát se hraje na rovinu. I když ani oni si pochopitelně hlavně nechtěli nechat utéct příležitost dojednat výhody pro příznivce vlastních partají. Třeba lidovci přišli s tím, že je potřeba více podpořit rodiny, což je požadavek, který kladou ať je krize, nebo ne. Ze hry ale jak vyjednavači KDU-ČSL, tak Pirátů vypadli obratem.

Komunisté rychle otočili kormidlem a zapluli zpátky do vládních vod a poslali je tím do autu. Naděje, jak známo, ale umírá poslední. Na mimořádné schůzi sněmovny svolané kvůli navýšení rozpočtového schodku bude hlavní uhájit, aby se návrh neprojednával ve stavu legislativní nouze, ale v trojím čtení. To znamená na poprvé schválit jen rozpočtové parametry, tedy příjmy a výdaje a výši deficitu. Tak aby ve druhém kole bylo možné odpálit ohňostroj pozměňovacích návrhů. Pět set miliard je tučné sousto. Premiérův návrh ovšem těžko někdo překoná. Kdo se na závěr bude pasovat do role spasitele je dané.

Jedná se samozřejmě také o to, jak dostat ekonomiku z covidové krize. Problém je, že dnes nikdo neumí odhadnout, jak hluboká je a jak dalekosáhlé budou její důsledky. Ekonomický vývoj se momentálně nedá dost dobře předvídat. Čísla, ze kterých by ho bylo možné prognózovat s větší přesností, ale budou k dispozici už na přelomu července a srpna.

Nebezpečí z prodlení tak určitě nehrozí. Za výstřely naslepo označuje rychlé navyšování schodku státního rozpočtu občanská iniciativa KoroNERV-20, před předčasným zvyšováním deficitu politiky varuje i národní rozpočtová rada. K radám ekonomických expertů jsou politici hluší. Zajímají je jiná data. Ta, ve kterých se konají volby. Balík „dobra“ je potřeba doručit voličům s dostatečným předstihem.