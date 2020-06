Kam půjde 500 miliard. Poslance čeká jednání o rozpočtu | E15.cz

Komunisté, kteří vládu podporují, chtějí konkrétně asi dvě miliardy na odměny pro sestry v sociálních službách. Šéf komunistů Vojtěch Filip také dodal, že chce s vládou jednat o dani z příjmů právnických osob. Podle Filipa by ti, co získali výhody v privatizaci, měli být v době krize připraveni státu přispět. „Náš hlas pro rozpočet bude spojen s hlasem pro plnění našeho politického programu,“ usnesli se komunisté v sobotu.

Se schodkem jako takovým ale už komunisté problém nemají, byť ještě minulý týden uváděli, že by si představovali maximálně 450 miliard. „Od začátku bylo jasné, že je to takový taneček komunistů. Oni vlastně z těch zásadních požadavků ustoupí, nicméně doma, na domácí půdě, to hodnotí jako vítězství,“ míní šéf Starostů Vít Rakušan.

O rozpočtu by se mělo začít jednat v úterý, kdy se bude rozhodovat o výši deficitu, následovat bude jednání o rozdělení peněz. Za určitých podmínek jsou schodek ochotni kromě vládních stran a komunistů podpořit i Piráti nebo lidovci.

Piráti požadují větší kompenzace pro obce a podporu lidí pracujících na dohody. Lidovci zase požadují finanční podporu rodinám, například jednorázový příspěvek pět tisíc korun pracujícím rodičům za vyživované dítě. „Pokud návrhy neprojdou, tak není důvod, abychom jako KDU-ČSL pro rozpočet hlasovali,“ řekl šéf lidovců Marian Jurečka.

Opoziční strany vládu kritizují, že pro letošek nepřichystala žádné velké úspory, vyjma například zrušení účtenkové loterie. Na úspory ještě v tomto roce tlačí například TOP 09.

„Vláda nedělá ani symbolický pokus šetřit na sobě a na svých úřednících, to je pro nás nepřijatelné,“ řekl poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09). Straně například vadí slevy na jízdném pro studenty a seniory a dlouhodobě navrhuje jejich zrušení.

Už na podzim poslance čeká další jednání o rozpočtu a to pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nechtěla avizovat, s jakým deficitem ho navrhne. Ekonomové ale odhadují, že to bude opět v řádu stovek milionů.