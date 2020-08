Nelíbí? Možná to upravíme - komentář Jany Havligerové | E15.cz

Podle různých výzkumů různých typů roušek a respirátorů odborné studie uvádějí, že je možné jejich používáním snížit nebezpečí nákazy o šest až osmdesát procent.

V každém případě, Česko, které povinné rouškování zavedlo jako jedna z prvních zemí v Evropě, uniklo – ve srovnání se středomořskými státy – hrobníkovi z lopaty. Debatovat o tom, jestli prvotní opatření byla přiměřená, nebo přehnaná, se dá donekonečna. Je ale zjevné, že pomohla. Stejně tak už víme, že cena za ně byla vysoká. Kopírovat do puntíku jarní opatření, která nakonec vypnula celou ekonomiku, snad opravdu nikdo nechce. Tím spíš je nutné pečlivě zvažovat podzimní zásahy. Jinak se, s prominutím, budeme potácet z pangejtu do pangejtu.

Bohužel, COVID-19 je dnes skutečně víc politikum než medicínská záležitost. Díky premiérovi, kterého víc než odborné studie a hlasy zajímají ohlasy na sociálních sítích. Takže buď hlásá, jak jsme skvělí a jedineční, nebo tu kárá horníky nebo zpochybňuje hygieniky. A permanentně shazuje ministra zdravotnictví, ať řekne, co řekne. Na jaře jsme to zažili v přímém přenosu a už je to tady zas.

Babiš je z nově oznámených mimořádných opatření v šoku, šéfa zdravotnictví povolal na kobereček. K některým pravidlům má výhrady, a některým dokonce nerozumí. Jakoby Radu pro zdravotní rizika, momentálně nejvyšší orgán stran covidové infekce, neřídil sám předseda vlády. Když tohle prohlásí nejvyšší hlava, není se co divit, že si to mnoho lidí vyloží tak, že i nařízené nošení roušek je úplná pitomost.

Neplatí ale, že ministr Vojtěch je pouhým obětním beránkem premiérových rozmarů. Způsob, kterým šéf zdravotnictví prezentuje proticovidová rozhodnutí, je vlídně řečeno nešikovný. Vystoupit v pondělí s tím, že se od září vracejí roušky a podrobné návody budou následně oznámeny, je prostě kiks. To se seznam závazných pokynů a výjimek sepisoval přes noc a statistická čísla, která by rozhodnutí alespoň částečně podpořila, někdo zašantročil? No nic, rušení roušek ve školách i obchodech se bude řídit barvou, která zasvítí na covidovém semaforu.

Výstupy, s nimiž ministerstvo zdravotnictví a hygiena přicházejí, zkrátka nejsou úplně věrohodné a z některých opatření je zjevné, že je vymýšlejí lidé, kteří nemají ponětí o tom, jak v tom kterém oboru funguje praxe. Proto obratem přicházejí korekce. Kvůli premiérským zásahům pak ještě oprava oprav. Chuť řídit se nařízeními a radami vládou pomazaných autorit zákonitě upadá.

Babišův kabinet jako na běžícím pásu přijímá polotovary. Jsou to nejen vládní nařízení, ale dokonce i některé zákony – pro ekonomiku, sociálno nebo školství povýtce schvalované v legislativní nouzi. I rozumné námitky dotčeně odmítá jako zlovolnou kritiku. My to s vámi myslíme dobře, makáme tak, že skoro nespíme. Tak si to zapamatujte a koukejte přijít k volbám. Letos ke krajským a příští rok k parlamentním. Pokud ovšem budete volit hnutí ANO. Možná tedy i sociální demokraty. Poslušnějšího partnera bychom jen těžko hledali.