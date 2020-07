Češi zpočátku vše dodržovali správně a teď všechno pohřbili, říká epidemiolog Roman Prymula | E15.cz

K rizikům přistupujeme nezodpovědně a bagateluzujeme je, tvrdí jedna z tváří koronavirové krize epidemiolog a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V pořadu Prostor X dále uvádí, že povolit masové akce do současné míry byla chyba. „Češi jsou zvláštní národ, na začátku všechno dodržovali možná i tvrději, než bylo nutné, a teď všechno pohřbili,“ tvrdí Prymula v rozhovoru.

Není korektní radovat se z klesání pozitivních případů, když se dostatečně netestuje, míní Prymula. K zavření dolů na Karvinsku se podle něj mělo přistoupit výrazně dřív. Říká, že stát stále nezavedl Chytrou karanténu 2.0, je třeba implementovat například takzvanou e-roušku, kterou by mělo ideálně používat 80 % lidí a za určité situace by podlePrymuly mohla být i povinná.

Epidemie ve světě jede vesele dál a ještě ani nekulminovala, říká Prymula. Léto podle něj bude, co se testování týče, složité, protože se může stát prakticky cokoliv. Okolní země se můžou a některé zřejmě i budou nárazově zavírat v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

Absurdní jsou podle Prymuly slova premiéra Babiše, který řekl, že epidemiologové rozhodovali a vláda jen schvalovala. Prymula tvrdí, že kabinet musí nést finální zodpovědnost, jinak by tam vůbec nemusel být a mohli by to řídit epidemiologové přímo. Pokud prý nebyl s prací odborníků spokojený, měl je vyměnit.

Prymula zároveň nechápe některá kritická slova na svou hlavu ze strany ministra zdravotnictví Vojtěcha. Zpochybňuje taky odbornost epidemiologa Rastislava Maďara a naznačuje, že ho na ministerstvo Vojtěch nasadil, aby se rychleji uvolňovala vládní opatření. Sám by byl pro opatrnější postup.

Až se najde jeho nástupce na ministerstvu zdravotnictví, chce Roman Prymula začít pracovat z části i v soukromém sektoru. Odmítá, že by mohl zneužít data a informace, které třeba ke koronavirové pandemii ve své funkci získal. Dostal i nabídky na vstup do politiky, dvě strany ho chtěly za lídra pro krajské kandidátky. Vstup do politiky ale teď odmítá, později přitom nevylučuje.