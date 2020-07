Komentář Jany Havligerové: Odpovědné výmluvy | E15.cz

Výstavní tváře ANO vědí, co je politická odpovědnost. Jak by také ne. Reprezentují přece hnutí, jehož vůdce slíbil: „Nebudeme lhát, nebudeme krást, budeme bojovat proti korupci.“ Sliby se rozplynuly jako loňské sněhy, politických afér, v nichž hlavní roli hrají anoisté, přibývá a s nimi výmluv a hledání obětních beránků. Jde jim to náramně, i když ne všichni jsou ve svalování viny na druhé takoví mistři jako šéf hnutí.

Křiklavý případ posledních dní – za vážné nehody vlaků může opozice. Podle Babišovy promluvy z videopozdravu proto, že opoziční politici ve sněmovně neustále kritizují vládu. Dolní komora parlamentu se tak nedostala ke schválení zákona, který by umožnil zavedení elektrických tachografů pro strojvůdce, což by k bezpečnosti na dráze významně přispělo. Hotovo, lidé z ANO, kteří rezort dopravy ovládají, jsou čistí.

Když před časem Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko a Kypr vyřadily Českou republiku ze seznamu koronavirově bezpečných států a omezily vstup českých občanů na svá území, byla to podle Babiše pouze vina chabého výkonu české diplomacie, rezortu zahraničí v gesci ČSSD. Nikoli vlády, která nezasáhla ve státem ovládaných OKD, kde se v té době covidová nákaza šířila jako oheň.

Příležitostí, kdy je možné hodit odpovědnost na druhé, ale valem ubývá. Obětní beránky je nutné hledat i ve vlastních řadách, samozřejmě v podřízených funkcích. Viz kritika, která se od ministra zdravotnictví snesla na hlavu šéfky ostravské hygieny za rychlost, s níž nyní v Moravskoslezském kraji vyhlásila zpřísnění epidemiologických opatření.

Čerstvý ostravský příklad je ale jenom prkotina. Hygienička vzala všechno na sebe a ve funkci může zůstat. V jiných krajích to berou důkladněji. Středočeská hejtmanka Jermanová si z ostudy ušila kabát, když podala trestní oznámení za šíření poplašné zprávy na záchranářku stěžující si v době vrcholící covidové nákazy na nedostatek ochranných prostředků. Byla to tak nehorázná reakce, že se nad ní pohoršil i Babiš. Dohra? Ve funkci skončil vedoucí tiskového oddělení středočeského krajského úřadu. Dobrovolně „vyvodil odpovědnost za vnější komunikaci v kauze trestního oznámení“. Hejtmanka, která se zapletla do vlastních lží, se zbavila nejbližšího spolupracovníka a sama povede kandidátku hnutí do podzimních krajských voleb.

Dění ve Středočeském kraji je ale slabým odvarem proti skandálu, pro který se vžilo označení Stoka. Vyšetřování stamiliónové korupce při zadávání veřejných zakázek na radnici Brno–střed se utěšeně rozrůstá, počet obviněných osob i firem stále stoupá.

„Nepřipustím, aby aféry v kraji ničily mou práci,“ řekl Babiš a brněnskou organizaci ANO postihlo personální zemětřesení. Případ má ale našlápnuto k tomu, aby se stal největší polistopadovou úplatkářskou aférou, a tak bylo nutné jít v politické hierarchii ještě výš. První místopředseda hnutí Faltýnek, zakladatel brněnské organizace, možná – pouze možná – příští rok na sněmu nebude místopředsednickou funkci obhajovat. Jak prohlásil, „chce ze situace vyvodit zásadní politickou zodpovědnost“. Ve sněmovně, kde stojí v čele poslaneckého klubu ANO, je ovšem nepostradatelný. Podle stranického šéfa se na postu natolik osvědčil, že by napřesrok v parlamentních volbách dokonce mohl vést jednu z krajských kandidátek.

Příklady zkrátka táhnou, a tak jestli se dá říci, v čem se politická praxe anoistů zdokonaluje, rozhodně to jsou výmluvy. U veřejnosti jim, soudě podle volebních preferencí, zatím procházejí. U premiéra a šéfa hnutí nejspíš i proto, že už nemá po ruce věrohodnější náhradníky.