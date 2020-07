ANO se změnilo k nepoznání, říká europoslankyně ANO Radka Maxová | E15.cz

Radka Maxová stála u zrodu hnutí ANO, od léta 2012 do jara 2013 byla jeho místopředsedkyní. Nynější europoslankyně za ANO teď říká, že se hnutí od svého vzniku v roce 2011 změnilo k nepoznání, a o odchodu přemýšlí každý den. Důvodem je stále větší vliv KSČM na vládu i postoj kabinetu a Andreje Babiše k EU. Jednapadesátiletá politička chce ale dál pracovat pro lidi a nevylučuje, že by to mohlo být i v jiném dresu. V rozhovoru pro týdeník Reflex popisuje fungování hnutí i roli Jaroslava Faltýnka.