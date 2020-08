Posel špatných zpráv - komentář Jany Havligerové | E15.cz

Někteří z nich poté, co Andreje Babiše rozčílila přísná pravidla, a ministr je tudíž musel odvolat, přehráli původní rozhodnutí, zejména o povinnosti nasadit ústenky ve školách, právě na Maďara. Ostravský expert se nařčení brání. Tvrdí, že jím vedená skupina byla proti nošení roušek ve školách, což může doložit písemnou komunikací s Vojtěchem.

Dobrat se toho, kdo byl autorem kontroverzního opatření, není úplně důležité. Lze si snadno představit, jak se mezi poradními skupinami potom, co premiér zvedl varovně prst, šířilo, „zachraň se, kdo můžeš“. Maďar byl zrovna na dovolené.

Zjištění, kdo může za co, na image hlavních aktérů už nic moc nezmění. Platí to především o ministru zdravotnictví. Už delší dobu se proslýchá, že jeho pozice není úplně pevná a Babiš by se ho rád zbavil, i když se ho veřejně zastává. V době pandemie se mu to ale nehodí.

Těžko by hledal osobu, která by byla tak ochotná přijmout roli hromosvodu jako současný šéf rezortu. Ministerský předseda na sebe vzal, jak opakovaně prohlásil, plnou politickou odpovědnost za všechna krizová opatření. Ten slušňák na zdravotnictví mu to holt bez permanentního dozoru občas komplikuje. Spasiteli všehomíra to přijde vhod. Dokáže včas a správně zasáhnout.

Co vede Vojtěch k tomu, že zůstává v ponižujícím postavení, je těžké i jen odhadnout. Šéfovi ANO slouží už dlouho.

Než před třemi lety dostal ministerský post, čtyři roky působil na rezortu financí jako poradce, tam se začal věnovat oblasti zdravotnictví. Pro Babiše, v té době šéfa státní pokladny, to bylo zajímavé téma. Fungování nemocnic, pojišťoven. Ale například i plat manželky tehdejšího ředitele ostravské nemocnice Svatopluka Němečka. S ním měl Babiš mnoho sporů, nijak zvlášť se netajil, že si přeje, aby v čele nemocnice skončil. Tím vším se vystudovaný právník zabýval a obstál. Tak, jak si ministr financí přál.

Vojtěchovi se nelíbí – zmínil se v jednom rozhovoru poskytnutém na začátku léta – když se lidé nálepkují a například jeho někdo označuje za Babišova člověka: „Snažím se dělat svou práci co nejsvědomitěji a jak jen nejlépe umím. A to ve prospěch zdravotnictví v této zemi, aby ho veřejnost měla co nejlepší.“

Loajalita ministra zdravotnictví k premiérovi se zdá být bezbřehá. Nakonec teď mu ani nic jiného nezbývá. Jeho image u veřejnosti už nejspíš nedokážou vylepšit ani marketéři poskytující služby hnutí ANO.

V odborných kruzích zas tak nepříznivou pověst nemá. Přece jen pro zdravotnictví dokázal nějaké miliardy navíc vyjednat. O jeho úloze v tažení proti pandemii lékaři tak maximálně řeknou, že je složitá.

Fakt, že vládní opozice čím dál důrazněji požaduje, aby Vojtěch odstoupil, a k jeho kritice se občas přidávají také sociální demokraté a komunisté, ministra zdravotnictví trápit nemusí. Rozhoduje Babiš.

Tomu vyhovuje, že nevítaná rozhodnutí jako třeba opětovné zavedení roušek nemusí sdělovat osobně. Poslem špatných zpráv je zkrátka Vojtěch a jde mu to dobře.