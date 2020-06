Komentář Jany Havligerové: Procitnutí Schillerové | E15.cz

Ministryně financí týden počítala, a to, o čem se už delší dobu neoficiálně mluví, je prakticky na beton. Připravena je další novela rozpočtového zákona, letošní schodek státních financí by se měl zvýšit na 500 miliard korun.

Alena Schillerová sice ještě povede debatu s koaličními partnery, ale rozhodně nehodlá propásnout trvající stav legislativní nouze. Návrh chce předhodit sněmovně do konce června. „Chceme masivně investovat,“ říká. Ano, je to ta samá žena, která ještě nedávno tvrdila, že „nechce být zodpovědná za nejhorší schodek rozpočtu v historii“.

Jaká čísla a fakta ji přiměla k zásadnímu obratu, nevíme. S detaily se paní ministryně při svých prohlášeních příliš nezdržuje. Možná konečně porozuměla varování expertů, že když do ekonomiky nepustí peníze, koleduje si o průšvih těžké recese.

Určitě ale rozumí tomu, co by mohla způsobit nespokojenost, která se zvedla v krajích a obcích poté, co jim sebrala finance. Vlna kritiky je tak silná, že by v krajských volbách mohla smést hnutí ANO. Takže je potřeba jednat rychle, nabídnuté šidítko v podobě dotací nestačí.

Že v úvahách o dalším navyšování deficitu hrála roli právě nutnost finanční injekce pro kraje, města a obce je zatím jediná informace. Zasáhl osobně premiér. O tom, že by stát mohl kompenzovat výpadek v rozpočtech samospráv i jednorázovým příspěvkem vypláceným ze státní kasy, jednal Babiš s předsedou Svazu měst a obcí. Další jednání členů vlády s představiteli samospráv se má konat dnes. Ať už dopadne jakkoliv, bude to příběh o desítkách, nikoliv stovkách miliard.

O řádově vyšší sumy se bude hrát v programech COVID III, a hlavně v COVID plus, který má pomoci společnostem s více než pěti sty zaměstnanci. Státní garance za úvěr až do dvou miliard korun, která bude krýt 80 procent půjčky, není k zahození.

Navíc, Evropská komise, která hlídá státní zásahy do jednotného evropského trhu, je nyní, pokud se jedná o povolování vládní podpory, shovívavá. Bude hodně zajímavé sledovat, které velké firmy se v programu objeví.

Z údajů zveřejňovaných o vývoji rozpočtu ministerstvem financí lze vyčíst, že stát zatím na podporu ekonomiky uvolnil 57,3 miliardy korun. Dalších zhruba jedenáct miliard představují dosud podpořené úvěry. To není nic moc.

Až šéfka rezortu přijde do sněmovny s novou žádostí o uvolnění rozpočtových mantinelů, měla by mít při ruce hodně podrobné účty. Už teď odhaduje, že konsolidace státních financí bude trvat sedm let. Pro nutnost dalšího zadlužení by měla přednést pádné důvody.