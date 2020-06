Schodek 500 miliard kabinet schválil. Prodloužil i program Antivirus | E15.cz

Vláda schválila kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšení schodku státního rozpočtu v letošním roce na 500 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Kabinet schválil také prodloužení programu Antivirus. Stát bude firmám vyplácet příspěvky na náhrady mezd v karanténě či uzavřených provozech do konce srpna.Na twitteru o tom informovala ministryně práce Jana Maláčová.

Vláda tak schválila zvýšení schodku již potřetí od propuknutí pandemie. Před šířením koronaviru byl schodek rozpočtu pro letošní rok naplánován na 40 miliard korun. Ve sněmovně k půlbiliononovému schodku ale nemá stále vyjednánu podporu. Poslanci se jeho navýšením budou zabývat ve zrychleném režimu za stavu legislativní nouze už příští týden.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Letos ke konci května rozpočet vykázal schodek 157,4 miliardy korun.

Kvůli dopadům šíření koronaviru a přijatým opatřením totiž klesají příjmy státu, zatímco výdaje výrazně rostou. Příjmy rozpočtu ke konci května meziročně klesly o 12,6 miliardy na 571,6 miliardy korun. Výdaje rozpočtu meziročně stouply o 93,9 miliardy na 729 miliard korun. Z údajů dále vyplývá, že stát na podporu ekonomiky dosud uvolnil 57,3 miliardy korun. Dalších zhruba 11 miliard korun představují dosud podpořené úvěry.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve odmítla navýšit příjmy rozpočtu zvyšováním daní.

Ministerstvo plánuje většinu schodku uhradit vydáváním státních dluhopisů, o které mají investoři v posledních měsících velký zájem. Úřad si takto už zajistil například pokrytí všech korunových splátek dluhopisů splatných v letošním roce i dříve plánovaný schodek 300 miliard korun.

Ekonomové se přitom neshodnou, zda půlbilionový schodek rozpočtu je nebo není problémem pro ekonomiku. Podle některých ekonomů by takto vysoký schodek nemusel být problém, pokud půjde o jednorázovou záležitost a peníze budou využity především na pomoc ekonomice. Podle dalších je však takto vysoký schodek selháním Schillerové, protože je jediná, která je schopna neomezené zadlužování země zarazit. Rozpory rovněž panují v tom, zda je takto vysokým deficitem ohroženo vnímání Česka zahraničními investory i ratingové hodnocení.

Antivirus až do konce srpna

„Sice už se vracíme do normálu, některá omezení ale stále trvají, a některé podniky kvůli tomu stagnují. Proto chceme zaměstnavatele dál podržet a prodlužujeme kompenzaci náhrad mezd do konce srpna,“ uvedla na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Lhůta pro daňové přiznání se posune na 18. srpna

Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok bude možné bez sankce podat až do 18. srpna. Ministerstvo financí tak prodlouží v souvislosti s dopady šíření koronaviru lhůtu, která byla dosud stanovena na 1. července.

Tzv. liberační balíček III dále prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020. Až do 31. prosince 2020 odsouvá také povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Rovněž budou automaticky prominuty úroky na všech daních za období od počátku nouzového stavu do 31. prosince 2020 v případech, kdy finanční správa povolí posečkání v souvislosti s koronavirem.