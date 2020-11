Komentář Jany Havligerové: Zdivočelá země | E15.cz

Na vyvýšených stupních, kde mají své místo členové vlády, převážně prázdno, poslouchat rozpravu po celou dobu vydržel jen ministr zdravotnictví. Aspoň že tak. Diskuse ovšem zvlášť inspirativní nebyla.

Řeči, které se vedly, už jsme také slyšeli mnohokrát. Převážně se jednalo o kritiku vládu, opozice ji vzala pěkně od podlahy. Respektive od jara, kdy se premiér chlubil tím, jak Česko pandemii zvládlo, a nakonec to dopadlo jako vždycky. Polovinu debaty si poslanci – viděno zvenčí, mohli ušetřit. Samozřejmě ale platí, že parlament je suverén. Jakkoliv omezovat v dolní komoře výměnu názorů, není žádoucí. Ostatně, Babišův kabinet dostává za uši právem. Chaos, což je disciplína, v níž je přeborník, částečně trvá dál.

Vláda požádala sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dnů. S tím, že šíření epidemie covidu-19 nelze zabránit jinak než plošnými opatřeními, a ta nelze jiným způsobem právně ošetřit. Jistě, ale to jenom proto, že se příslušní ministři od jara nenamáhali zamyslet nad tím, že nouzový stav není zákon, ale rámec pro mimořádné situace.

Vzhledem k tomu, že všechny stupně nového protiepidemického systému PES, nouzový stav vyžadují, je logické se ptát, jak dlouho taková situace potrvá. Do jara, nebo dokonce až léta příštího roku? Je to klidně možné. Půjde-li vláda tou nejjednodušší cestou. To je ale teorie. Navíc, řešit příští rok je poněkud pošetilé.

Teď se řeší vánoce. Jak jinak, každý po svém. Ministr zdravotnictví se přitom dívá na obsazená lůžka v nemocnicích, ministr průmyslu a obchodu na koupěchtivé obyvatelstvo. Takže opatření, o kterých rozhodla vláda, a vyhlásil je šéf rezortu zdravotnictví, vzápětí torpéduje. Evidentně každý pes jiná ves. Na podzim rozvolnění protiepidemických opatření diktovalo konání krajských voleb, nyní by to alespoň podle představy některých členů vlády měly být vánoční svátky. Premiér ustoupil do pozadí, tak mluví ministr Havlíček.

V tabulce protiepidemického systému se dají nalézt i opatření, která postrádají logiku, z některých je možné si dělat legraci. Chyby by vláda měla přiznat a opravit. I tak ale platí, že není možné vyhovět všem. Vždycky bude někdo, profese, která bude poškozená víc nebo méně.

Ministr zdravotnictví už oznámil, že Česko se z pátého protiepidemického stupně přesune do čtvrtého. Žáci základek zase začnou chodit do školy, částečně se obnoví výuka na středních a vysokých školách. Potkávat se bude moci víc lidí, zmírnit by se měl i zákaz vycházení. Jiná omezení potrvají. Příjemná nejsou pro nikoho.

Vláda by ale tentokrát neměla ustupovat ani lobbistickým tlakům, ani veřejnému mínění a zveřejněnou „tabulkou“ se skutečně řídit. Momentálně k tomu potřebuje i nouzový stav. Tak to je, a ze dne na den se na tom nic nezmění. Ledaže by si politici přáli znovu nastolit totální chaos a nepředvídatelnost. Žít ve zdivočelé zemi se ale taky nedá.