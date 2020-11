Vlna rozvolňování. Další žáci základních škol se do tříd vrátí 30. listopadu | E15.cz

Další žáci základních škol se vrátí do tříd od pondělí 30. listopadu. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. Uvedl to ministr školství Robert Plaga (ANO). Podmínkou je schválení přesunu Česka z pátého do mírnějšího čtvrtého protiepidemického stupně rizika, který má v pátek na návrh ministra zdravotnictví Jana Blatného schvalovat vláda.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek vládě navrhne zmírnění opatření proti COVID-19. Z pátého stupně protiepidemického systému PES by se ČR měla přesunout do čtvrtého, který znamená mírnější opatření.

Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách.

Základní školy se otevírají později než poslední ročníky škol středních a vysokých. „Je potřeba, aby při změnách a návratu velkého počtu žáků do škol byl dostatečný čas na jejich přípravu. Aby to rodiče i děti věděli dostatečně dopředu,“ uvedl Plaga. Zpoždění otevření škol proti zlepšení vývoje epidemie, když se přesun ČR do čtvrtého stupně protiepidemického systému očekává od pondělí, podle Plagy situaci zpřehledňuje. „Je potřeba celou výuku organizačně nachystat. Školy vždy dostanou dost času na to, aby se na rozvolňující opatření připravily,“ dodal.

Platí podle něj stejně jako při návratu dětí prvních a druhých tří režimová opatření, jako jsou roušky po celou dobu vyučování, časté větrání tříd a další hygienická opatření. „Naprosto chápu rodiče, ale i děti, že berou roušky jako omezující věc, ale je to nezbytné. Je to jedno ze zásadních opatření, která mohou snížit výskyt viru v populaci,“ řekl ministr školství.

Základní školy byly uzavřeny od 14. října, děti se povinně musely účastnit distanční výuky. Žáci 1. a 2. tříd základních škol se vrátili ve středu 18. listopadu, bylo jich více než 216 tisíc. Otevřely se také speciální školy, které byly zavřené od 2. listopadu. Navštěvuje je zhruba 27 tisíc dětí, asi polovina rodičů ale děti nechala doma.

Na rozdíl od jara, kdy školy rovněž zasáhla opatření proti koronaviru, je nyní docházka povinná. Rodiče, kteří z různých důvodů nechtějí děti do škol posílat, musí podle dřívějších vyjádření ministra jednat s řediteli škol.

Od středy 25. listopadu se podle Plagy bude moci konat prezenční výuka „jeden na jednoho“ na základních uměleckých školách a jazykových školách. V ostatních případech bude nadále pokračovat distanční výuka s možností individuálních konzultací.

Jazykové a nostrifikační zkoušky se budou moci od středy konat do deseti osob v jedné místnosti. Přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními. Mohou se též uskutečnit zkoušky na základě mezinárodních dohod.

Od 25. listopadu se budou moci vzdělávat ve skupinách po 20 lidech také studenti posledních ročníků vysokých škol, platí to pro laboratorní, praktickou či uměleckou výuku. V současné době je na vysokých školách povolena jen výuka na dálku.

Studenti ostatních ročníků vysokých škol by se podle vyjádření ministra Plagy měli vrátit do škol až v nižších stupních rizika, ve třetím stupni první ročníky.

Systém PES hodnotí vývoj epidemie v Česku podle čtyř kritérií, každému přiřazuje bodovou hodnotu a jejich součtem je výsledné rizikové skóre, roli hraje i klesající nebo rostoucí trend. Podle jeho výše je země zařazena do jednoho z pěti stupňů, na který jsou navázána i opatření. Nejpřísnější fialový stupeň začíná na 75 bodech, pod tento počet situace v ČR klesla minulou středu. Právě sedmidenní nezhoršování je podmínkou pro to, aby ministerstvo navrhlo zmírnění opatření. Pro zpřísnění stačí tři dny.

Ve vyšších stupních rizika se počítá se stejnými opatřeními pro celou republiku, ve dvou nejnižších by mohlo být podle dřívějších vyjádření ministra různé nastavení opatření v jednotlivých krajích. I první nejmírnější stupeň vyžaduje nouzový stav. Ten současný sněmovna schválila do 20. listopadu, o jeho dalším prodloužení právě rozhoduje na svém čtvrtečním mimořádném zasedání.

Pokud by nouzový stav nepokračoval, nebyl by podle ministra Blatného protiepidemický systém nic jiného než doporučení. Na opatření omezující pohyb osob, výuku ve školách nebo zavření obchodů či restaurací plošně, je podle něj nouzový stav nezbytný.