Komentář Jany Havligerové: Změna vlády? Možná, říká premiér | E15.cz

Bez ohledu na věcné výtky k práci zmíněného ministerstva má Babiš částečně pravdu. K jiným kiksům lze skutečně přidat i Ťokovu mimořádně neobratnou prezentaci, a to přestože výkon jeho funkce opravdu zatěžují chyby předchůdců a jejich náprava není jednoduchá. Pro všechny řidiče, kteří jsou zrovna na cestách, je ovšem takové tvrzení jen chabá výmluva. Ťok má ale i štěstí – momentálně by jeho výměna narušila tradiční sjezdovou selanku ANO a poškodila obraz vítězného tažení hnutí napříč ekonomikou a politikou.

Pro premiéra a šéfa hnutí je nyní mantrou slovo stabilita. A od věci není ani otázka, jestli by Ťoka vůbec někdo nahradit chtěl. Přehrát nejméně vděčný vládní rezort na ČSSD se předseda vlády neúspěšně pokoušel už při konstituování menšinového kabinetu a jiný uchazeč z řad ANO či jeho sympatizantů než nejdéle sloužící ministr dopravy České republiky také nebyl k mání.

Víc možná skutečně napoví až volební sjezd. Do vedení hnutí se tlačí třeba bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Ale i on, případně jiní nadějní by nejspíš až do března zůstali na střídačce vládního týmu. Pro personální změny bude rozhodující výsledek březnového sjezdu sociální demokracie. Rozehrát „škatulata, hejbejte se“ by pro premiéra bylo rozhodně přijatelnější, než jen měnit jakéhokoli člena vlády z vlastních řad. Klíčové tak bude, jestli funkci předsedy ČSSD obhájí Jan Hamáček a kdo se dostane do nejužšího vedení strany.

Jak to tak vypadá, Hamáček má svoje jisté. Pevně za ním stojí mateřská středočeská krajská organizace, nominaci na předsedu obdržel už také na konferencích v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. A jen málo slyšet je o donedávna prvním místopředsedovi strany Jiřím Zimolovi, který měl být jeho nejvážnějším soupeřem. Což ale neznamená, že platforma Zachraňme ČSSD reprezentovaná kromě Zimoly i bývalým jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem či Zdeňkem Škromachem boj o ovládnutí ČSSD vzdala.

Po bok Hamáčkovi se zase stavějí nové tváře sociální demokracie – o post místopředsedkyně se hodlá ucházet ministryně práce Jana Maláčová, o podporu na místopředsednickou pozici chce vlivnou pražskou organizaci socialistů požádat ministr zahraničí Tomáš Petříček. I o jeho vypadnutí z vlády se spekuluje. Dokud ale nebudou dohrány stranické šachy jak v hnutí ANO, tak i v ČSSD, u pouhých spekulací nejspíš také zůstane. I premiér říká – pokud by změny nastaly, zřejmě by to bylo až ve druhém čtvrtletí tohoto roku.