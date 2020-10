Komentář Jany Havligerové: Známe Babiše, Známe Zemana | E15.cz

Kdyby ministr zdravotnictví Roman Prymula nebyl plukovníkem v záloze, musel by se zastřelit. Tak by mu velela vojenská čest. Při vedení ofenzivy se flagrantní chyby neodpouštějí. On ji udělal, a může tisíckrát vysvětlovat, že nepochybil. Uvěří mu málokdo.

Když už si museli dát s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem gáblík, mohli si něco k zakousnutí nechat přivézt na ministerstvo zdravotnictví. Mimochodem, čelný muž vládního hnutí sice v současné kauze vystupuje ve vedlejší roli, ale bylo by načase, aby vypadl nejen z politických funkcí, ale z politiky. Za Faltýnkem, matadorem zákulisních vyjednávání, se táhne už příliš mnoho aférek.

Ke zdolání koronaviru momentálně vedou dvě cesty. První je hledat a vyhlašovat opatření, která mohou zbrzdit rychlost nákazy, s níž prostupuje populací. Druhou je chování lidí, to jak ochotni jsou vyhlášené příkazy a zákazy dodržovat. Bez důvěry v osoby, které povely prezentují, se snaha lidí omezit osobní život brzo bude limitně blížit nule. Jednoznačným signálem míry frustrace byla nedávná demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze. Její účastníci se sjeli z celé republiky. Fakt, že protestní shromáždění navíc zneužili fotbaloví hooligans, je v podstatě vedlejší.

Ministr zdravotnictví rezignovat nehodlá, byť ho k tomu přímo vyzval premiér. Andreji Babišovi, který oznámil, že jinak ho odvolá, tím hodně zkomplikoval situaci. Na předsedovi vlády teď je, aby o nutnosti odchodu šéfa resortu zdravotnictví přesvědčil hlavu státu. Prezident Miloš Zeman už nad takovým krokem vyjádřil pochybnost a tak je snadné si představit, co by mohlo následovat, pokud premiér nezacouvá. Ústava nestanoví přesný termín, do kdy má či musí hlava státu ministra na návrh premiéra odvolat. Ústavní právníci k tomu říkají, že povinnost je jasně daná, a prezident by měl činit bez „zbytečného odkladu“. Ale známe Zemana…

Možnost, jak případně zlomit neústupného prezidenta je dvojí. Senát by mohl žalovat prezidenta za porušování Ústavy u Ústavního soudu. Anebo by premiér mohl, rovněž k Ústavnímu soudu, podat kompetenční žalobu. Takový spor není věcí vlády, ale jen a pouze jejího předsedy. Zda žalobu podá nebo ne, by bylo na něm. Ale známe Babiše…

Jestli hlava státu bude pevně stát za Prymulou, nakonec si oddechne, že se může vymluvit na prezidenta. I proto, že shánět náhradníka je poněkud obtížné. Nejspíš už ví, že na počet uchazečů nepotřebuje ani prsty jedné ruky.