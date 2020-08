Republikánský sjezd: Jsme odvážnější a míříme na obyčejné lidi | E15.cz

Poté, co američtí demokraté přesunuli svůj sjezd, na kterém oficiálně nominovali Joe Bidena a Kamalu Harris jako své kandidáty na prezidenta a viceprezidentku USA, do virtuálního prostoru, republikáni se rozhodli pro takzvaný hybridní model.

„Nebudeme se přece schovávat doma, ukážeme Americe, že se dokážeme vrátit zpět do normálního života,“ vzkazují přes média jednotliví zástupci Republikánské strany, i když ještě do poslední chvíle není známý přesný program sjezdu.

Ví se ale, že projevům pronášeným naživo v konferenčním centru ve městě Charlotte v Severní Karolíně bude přihlížet maximálně několik set lidí – novinářů a delegátů. Naopak na trávníku před Bílým domem, odkud si prezident Donald Trump vyslechne svou nominaci a odkud by také ve čtvrtek měl pronést svou řeč, by mohlo podle zpráv oraganizátorů mělo být lidí mnohem více. Republikáni se chtějí odlišit a chtějí působit odvážně.

Až do poslední vteřiny analyzuje předvolební tým reakce voličů a diváků na to, co proběhlo minulý týden u demokratů – zkoumají projevy, vzkazy, útočný a kritický tón všech zúčastněných a to, jak na ně reagují nerozhodnutí Američané. Z toho, co zatím republikánští organizátoři prozradili v médiích, víme, že obrázek Ameriky a uplynulých čtyř let pod vedením Donalda Trumpa, bude v jejich podání diametrálně odlišný od toho, jak ho vylíčili demokraté. Není divu. Těžko budou republikáni ve svých projevech zmiňovat přešlapy, nepravdy, vyšetřování prezidentových nejbližších spolupracovníků nebo nestabilitu jeho názorů na zásadní témata domácí i světové politiky.

Například Ronna McDaniel z vedení Republikánské strany, která je mimochodem neteří jiného neúspěšného republikánského prezidentského kandidáta Mitta Romneyho, slibuje projevy, které se budou týkat Američanů samotných: „Největší rozdíl mezi pesimistickým demokratickým sjezdem, který byl vyloženě posedlý Donaldem Trumpem, a tím republikánským, bude to, že my se zaměříme na skutečné lidi, jejich příběhy, na to, jak Trumpova administrativa pomohla vylepšit jejich životy a nabídneme také naše vize pro nadcházející čtyři roky.“

K voličům promluví například Tayna Weinreis, majitelka kavárny z Montany, která se podělí o zkušenost se získáním federální půjčky, která jí pomohla zachránit podnik. Dále manželé Carl a Marsha Muellerovi, rodiče humanitární pracovnice, kterou unesl Islámský stát a jejíž záchranu Trump zprostředkoval nebo manželé Mark a Patricia McCloskeyové ze St. Louis. Jejichž snímky, jak během protestů v rámci hnutí Black Lives Matter chrání svůj dům se zbraněmi v rukou, před několika týdny obletěly svět.

Ještě zajímavější je ale seznam těch, kteří na předvolebním sjezdu republikánů nevystoupí, jak poznamenává deník The Washington Post. Demokratický sjezd nabídl řeči všech bývalých žijících prezidentů, v případě republikánů se ale na sjezdu neobjeví ani bývalý prezident Bush, ani už zmiňovaný utahský senátor a bývalý kandinát Mitt Romney, který je dnes znám jako Trumpův kritik. Nevystoupí ani Cindy McCain, vdova po senátorovi Johnu McCainovi, republikánském kandidátovi z roku 2008, která naopak podpořila v předtočeném videu demokratického kandidáta Joe Bidena.

Republikánský sjezd bude bez pochyb sjezdem jednoho muže. Všichni Trumpovi lidé budou dělat vše pro to, aby se nestal prvním republikánským prezidentem za posledních 28 let, který vydržel u kormidla jen jedno volební období.

Autorka je spolupracovnice redakce