Evropská unie osvobodí americké humry od cla | E15.cz

EU přestane vybírat cla na americké humry a Spojené státy na polovinu sníží mimo jiné clo na cigaretové zapalovače. Brusel a Washington, které se snaží zmírnit napětí ve svých obchodních vztazích, to uvedly ve společném sdělení.

USA a EU se domluvily na více celních úlevách, uvedla agentura Reuters. Dohoda počítá mimo jiné s tím, že americké firmy nebudou muset zpětně od 1.srpna platit clo ve výši osm až 12 procent za dovoz živých a mražených humrů do unie. EU pak také zpětně od 1. srpna bude platit o 50 procent méně na clech na zapalovače, sklo, keramiku a některé hotové pokrmy expedované do USA.

Vláda ve Washingtonu požadovala zrušení cel na dovoz humrů do EU už dlouho. Prezident Donald Trump si na ně naposledy stěžoval ještě začátkem června a hrozil Bruselu odvetou v podobě dalších cel na dovoz jejích automobilů do USA. Nyní se cla zruší zprvu na pět let.

Měřeno daty za rok 2019 to dohromady představuje úsporu 168 milionů eur (4,4 miliardy korun). Do EU byli loni dovezeni humři za 42 milionů eur, zatímco unie do USA odeslala výše uvedené zboží za 126 milionů eur. Zdánlivý nesoulad obou hodnot je částečně způsoben tím, že Spojené státy budou cla pouze o polovinu snižovat, ne cele odstraňovat, napsala agentura Reuters.

Obě obchodní velmoci se na snížení dovozních cel dohodly poprvé za více než dvě desetiletí. Smlouvu ještě musí schválit vlády členských států EU a Evropský parlament. To by podle Reuters mohlo přijít do několika týdnů.