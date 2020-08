Komentář Julie Urbišové: Seznamte se s příští americkou prezidentkou | E15.cz

Kamala Harris, senátorka z Kalifornie a od úterka oficiálně kandidátka na viceprezidentku Spojených států, může být první ženou, která stane ve druhé nejvyšší funkci americké politiky. Ale také první Američankou s tmavou barvou kůže a také první Američankou v této funkci, jejíž rodiče přišli do země jako imigranti. Matka pochází z Indie, otec z Jamajky - rodiče se seznámili během studia na univerzitě v Berkeley.

I ti nejvěrnější voliči Demokratů měli ještě před pár týdny velké dilema. Na jednu stranu odhodlaní, že Trumpa se musí podařit nějak porazit, na druhou stranu nepřesvědčení o tom, že Joe Biden, sedmasedmdesátiletý bývalý Obamův viceprezident je tou nejlepší volbou. Oznámení, kdo půjde do voleb po jeho boku, se proto vyhlíželo s velkým očekáváním.

Vědělo se, že to bude žena, ostatně se čtveřicí finalistek se Biden už dříve pochlubil. Proč ale nakonec společně s týmem poradců vybral senátorku a bývalou generální prokurátorku státu Kalifornie a ženu, která se sama původně ucházela o post prezidentky?

Je pracovitá, tvrdá, jde si za svým, což v uplynulých letech jakožto senátorka dokázala při mnoha slyšeních, například během vyšetřování ruského vlivu v minulých prezidentských volbách. Mluví za ni dlouholeté zkušenosti z politiky, je pohotovou a sebevědomou rétorikou. A konečně splňuje i dvě podstatná kritéria. Jako žena a Afroameričanka může přinést demokratickému kandidátovi potřebné hlasy.

Bidenův tým se netají tím, že diverzita a potažmo rasa byla při výběru jedním z klíčových faktorů. Podle odhadů demokratů přivede Kamala k urnám menšinové voliče a ženy. Protože ruku na srdce, stárnoucí bělošský i když zkušený politik není tím, co v současnosti reprezentuje demokratickou stranu. Naopak k demokratům tíhnou všichni ti, kteří podporují práva menšin, smýšlejí liberálně, mají problém s náznaky rasismu. A to všechno Kamala splňuje.

Když se k tomu všemu připočte i její "dravost a agresivita", kterou tolik nemůže vystát ani Trump, mohla by se právě ona stát motorem tolik žádoucí změny uvnitř strany. A to i přes to, že jí kritici vyčítají nestálost v politických názorech: jednou se zasazuje o povinné státní zdravotní pojištění, jindy zase přiznává funkčnost soukromých pojišťoven. Když mluví o zrušení školného na univerzitách, je pro některé zase moc "levičácká". A vyčítají jí i to, že údajně mění své názory podle toho, s kým zrovna spolupracuje.

"Soustředili jsme se na to, s kým Joe sdílí stejné životní hodnoty, s kým by mohl úzce pracovat, kdo by mu mohl pomoci k vítězství a kdo by mohl být na funkci připraven od prvního dne," komentoval den ze členů komise Cedric L. Richmond výběr nejužšího předsednictva strany.

Joe Biden v minulosti několikrát přiznal, že úskalí spojených s vysokým věkem si je vědom. Naznačil i to, že nezůstával ve funkci po obě čtyřletá volební období. Je proto docela možné, že Americe Joe Biden právě vybral budoucí prezidentku.