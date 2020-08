Pompeo bude v Česku jednat o kyberbezpečnosti i energetice | E15.cz

„V Praze se ministr setká s premiérem Andrejem Babišem, aby prodiskutoval spolupráci na poli jaderné energetiky, Iniciativu Trojmoří a úsilí čelit škodlivým aktivitám Ruska a komunistické Číny,“ píše se v prohlášení amerického ministerstva zahraničí. Pompeo během svého středoevropského turné ale zavítá také do Slovinska, Rakouska a Polska. „Předpokládám, že to bude velmi důležitá a přínosná cesta,“ nechal se slyšet před svým odjezdem.

Všechny čtyři zastávky přitom spojuje zmíněná Iniciativa Trojmoří sdružující dvanáct zemí ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. USA ji patrně považují za vhodný nástroj k rozšíření svého působení ve středoevropském regionu a do jisté míry k zastavení vlivu Číny, s níž nyní mají velmi napjaté vztahy.

Geopolitika i plyn

„Amerika poslední dva roky hledá nějaký způsob, jak zahájit novou strategii pro středoevropský region poté, co se od ní delší dobu odkláněna,“ vysvětluje odborník na transatlantické vazby z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petr Boháček. „Iniciativa tří moří je zatím spíše na papíru, není úplně konkrétní, což by právě tato návštěva mohla změnit,“ podotýká.

Je přitom zřejmé, že USA chce této platformy využít nejen k prosazování geopolitických cílů, ale také svých obchodních zájmů na poli energetiky. Washington je hlasitým a aktivním odpůrcem projektu Nord Stream 2, který bude přivádět ruský plyn zejména do Německa.

Usiluje o to, aby se Evropa stala trhem pro americký zkapalněný zemní plyn, k čemuž mají sloužit terminály v Baltském a Jaderském moři. To s sebou však nese velké vstupní náklady, soutěž s ruským plynem je tak pro USA velmi náročná.

Pompeo přijíždí do regionu v době, kdy Bílý dům oznámil plány stáhnout z Německa na dvanáct tisíc vojáků a část jich rozmístit do jiných členských zemí NATO. Během zastávky ve Varšavě podepíše dohodu o rozšířené vojenské spolupráci, jejíž součástí je navýšení amerického armádního personálu v Polsku přinejmenším o tisícovku.

Američtí vojáci ne, zbraně ano

Vzhledem k historickým reminiscencím a odporu, který před více než dekádou vzbudil záměr radaru protiraketového obrany v Brdech, se nedá očekávat podobné jednání o umístění amerických vojáků do České republiky. Rozhovory v Praze se spíše ponesou v duchu zpravodajské spolupráce a kybernetické bezpečnosti.

„Na česko-amerických vztazích je jedním z nejvýraznějších kroků a úspěchů to, že máme velmi proaktivní Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Bezpečnostní informační službu (BIS), které dlouhodobě popisují ruský a čínský vliv a věnují se kybernetické bezpečnosti,“ poznamenal Boháček s tím, že Pompeova návštěva tak zřejmě naváže na loňskou Babišovu cestu do USA, během které byl pozván do centrály CIA.

V tomto ohledu bude zajímavé setkání Pompea s prezidentem Milošem Zemanem, který je k práci zpravodajských služeb velmi kritický a Číně je nakloněný. Společnou řeč by ovšem mohli najít v otázce Izraele.

Jelikož americký prezident Donald Trump dlouhodobě považuje Evropu za černého pasažéra kolektivní bezpečnosti a volá po zvýšení výdajů na obranu, dá se od návštěvy očekávat i určitý tlak v tomto směru. Mohl by vyústit do jednání o nákupu další zbrojní techniky ze Spojených států.

Americký zásah do Dukovan Jedním z témat Pompeovy návštěvy s velkou pravděpodobností bude dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech. Český stát a společnost ČEZ uzavřely koncem července smlouvy k plánovanému novému bloku a tendr pro uchazeče by měl být vypsán v prosinci. Petr Boháček z AMO míní, že Washington určitě nebude mít zájem na tom, aby ho stavělo Rusko či Čína. Upozornil, že americký Westinghouse, jenž dříve jevil zájem o výstavbu v ČR, je sice v restrukturalizaci, podle mediálních informací je však na na jeho oživení zainteresován Trumpův zeť a poradce Jared Kushner. Podle zdroje E15 americká firma v současnosti zřejmě není schopná blok stavět sama, spekuluje se však o vytvoření konsorcia, které by USA poskytlo určitou kontrolu nad stavbou.