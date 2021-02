Texas v mrazu - komentář Julie Urbišové | E15.cz

V Texasu už je zase nádherné jaro. Prosluněné dny a teploty okolo dvaceti stupňů dovolují Texasanům obléci si jen lehké oblečení a trávit s dětmi i v době covidové čas v parku. To před týdnem se ještě prohrabávali závějemi a své děti navlékali do mnoha vrstev oblečení. Okolo osmi milionů z nich má pořád zastavený přívod pitné vody, nebo musí vodu převařovat. Lidé počítají škody, vystěhovávají zatopené domy z prasklého potrubí a uhánějí údržbáře.

Studená fronta a sněhová bouře, které se prohnaly minulý týden Texasem a okolními státy, ukázaly mnoho doposud skrytých problémů. Nám Čechům zprávy ze zapadlých amerických měst, kde nejde mnoho dní elektřina a neteče voda, kde praskají trubky a civilizace je v podstatě během několika hodin u svého konce, moc nejdou do hlavy. Jenže v USA se staví, respektive zatepluje, či nezatepluje docela jinak.

Žijete-li ve státě, ve kterém je po většinu roku mírné a spíše teplé počasí, na nějakou zimní přípravu se tady moc nehraje. Ani v Texasu, ani v Novém Mexiku, na Floridě nebo v Louisianě, kde žije autorka tohoto textu, není běžné mít například zimní pneumatiky. Dokonce není ani tak běžné vlastnit zimní bundu, kabát, natož oblečení vyloženě do sněhu.

Když meteorologové už týden dopředu hlásili předpověď počasí věštící rekordně nízké teploty, začínala jsem tušit, co na Texas a okolní státy jde. Není to má první velká zima tady. Víme, že je potřeba se nachystat skoro jako na hurikán. Vybavit se pitnou vodou a zásobami jídla, protože když u nás přijdou mrazy, čímž se tady rozumí klidně jen nula stupňů Celsia, nedoporučuje se vyjíždět do ulic, a naopak se doporučuje jako prevence před prasknutými trubkami v domě nechat mírně puštěný vodovodní kohoutek.

Nám se k nelibosti dětí, které už se těšily na první sáňkování v životě, arktické teploty vyhnuly, zato drama zažívala má česká známá, žijící na předměstí Dallasu. „Když jsem minulou neděli v noci uspávala naši roční dceru, vypnula elektřina. Do rána bylo v našem domě sedm stupňů a protože jsme nevěděli, jak dlouho výpadek potrvá, rozhodli jsme se se dvěma malými dětmi přesunout do hotelu. Nebyli jsme nijak schopní dům vytopit,“ popisuje Martina Fundarová, jak prožívala první hodiny a dodává, že v okamžiku, kdy se rozhodli pro hotel, už byly všechny v bezprostředním okolí vyprodané a museli odjet až do 50 minut vzdáleného centra Dallasu.

Osudy lidí, nechaných napospas situaci, na kterou nikdo z nich není zvyklý, jakou třeba nikdy dřív nezažili, sledovala celá Amerika se zatajeným dechem. Lidé se začali vyptávat, jak můžou Texasanům pomoci. V případě přírodních katastrof se vždy začínají pořádat sbírky jídla, oblečení a čistících prostředků. Tentokrát ale nebylo jak pomoct – elektřinu či zemní plyn sousedům poslat nešlo.

Američanům dost dobře nešlo do hlavy, jak je možné, že se Texas, který se chlubí svou energetickou nezávislostí na zbytku USA a který bývá obecně dáván v posledních letech za příklad skvěle vedeného státu, kam se stěhují za prací a dobrým a dostupným bydlením miliony lidí, takto zkolaboval.

Nejméně osmdesát lidí následkem mrazů zemřelo. Otrávili se výfukovými plyny, když se chtěli zahřát ve svém autě, skončili v plamenech požáru, který vznikl po rozdělání ohně v domě, zemřeli na následky autonehod, když se evakuovali, anebo zkrátka umrzli. Médii proletěla zpráva o chlapci, kterého našla rodina ráno bez známek života. Rodiče jedenáctiletého Cristiana Pinedy teď požadují po energetických společnostech, které ze smrti syna viní, 100 milionů dolarů.

Proud se nakonec dostal k lidem v polovině týdne, ale přišly další problémy. „Třetina domů na naší ulici měla prasklé vodní potrubí a vytopené domy. Nám se to naštěstí vyhnulo, ale kvůli mrazu se nám poničila laminátová podlaha, takže ji budeme muset časem celou vyměnit. Oproti sousedům jsme na tom ale ještě dobře. Když jsme odjeli do hotelu, vypnuli jsme totiž přívod vody a to nás nejspíš zachránilo,“ vyjmenovává škody Martina. V jejím okolí byla podle úřadů na vině záložní elektrárna, která má sloužit přesně pro tyto účely náhlých výpadků, ale nebyla právě naplněna palivem, takže nefungovala.

Nepřipravenost a pomalá reakce guvernéra Grega Abbotta se teď Texasu vyčítá nejvíc. Nastalá situace přinesla opět jako už mnohokrát předtím na světlo fakt, že se texaská až separatistická snaha o výjimečnost a samostatnost v praktickém životě nemusí vyplatit. To, že je stát, kterému se podle vlajky přezdívá „stát jediné, osamělé hvězdy“, odřízlý, co se týče dodávek energií od zbytku USA, bylo doposud bráno jako jeho výsada a také důkaz toho, že federální vládu tolik nepotřebuje a především, že nechce její regulace.

Bude teď napínavé sledovat, jestli se tyto tendence, které média občas nazývají jako Texit, vlivem událostí posledních dní, kdy bez elektřiny a vody zůstaly kromě domácností taky nemocnice a porodnice, rušily se důležité operace a zpomalila se mimo jiné i distribuce dodávek vakcín, zmírní či docela vymizí. Lidská paměť je ovšem krátká. A Texas je přece jen státem osamělé hvězdy.

Autorka je novinářka žijící v USA.