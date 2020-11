Volby USA | Trump versus Biden – americký pokus o návrat k normálnosti | E15.cz

Donald Trump na jednom z posledních předvolebních mítinků ve státě Wisconsin prohlásil, že chce konečně normální život. „A vy přece také,“ zakřičel do burácejícího davu. Myslím, že je to jediná věta vyřčená za poslední čtyři roky, na které se shodnou naprosto všichni Američané. Problém je v tom, že slovo normální chápe každý úplně jinak.

Demokraté by si přáli, aby Trump dbal vlastních slov a přivedl Ameriku do normálu tím, že se uklidí do své Trump Tower, vypne jednou provždy svůj Twitter a bude spokojeně dožívat s pocitem, že Amerika je díky němu zase světová jednička. A republikáni ani na chvíli nepochybují, že jejich kandidát vydrží v Bílém domě další čtyři roky. A udělá Ameriku ještě lepší.

Nezbytná skupinová terapie

Bylo by naivní si myslet, že Spojené státy někdy táhly za jeden provaz a že všech 328 milionů obyvatel vyznává tytéž životní hodnoty. A přesto jedna z nejčastějších otázek v předvolebním období roku 2020 byla, jak moc jsou USA rozdělené. Moc, o tom není pochyb.

Ať to dnes, či doufejme během několika dní nebo maximálně týdnů, dopadne jakkoli, země po posledních čtyřech dramatických letech zůstane v takovém stavu, že si její obyvatelstvo nutně bude muset projít skupinovou terapií.

Rozhádané rodiny si k sobě budou muset znovu najít cestu a politici – počínaje těmi na nejnižší regionální úrovni – se budou muset uklidnit a začít od úplného začátku budovat nějakou politickou kulturu. A také se postavit proti zjevným lžím, proti dezinformacím a populismu v té nejčistší podobě.

Úskalí korespondenční volby

Následky toho, kam se americká politika propadla, budou i přes snahu o nápravu a návrat k důstojnosti doznívat ještě mnoho let. Mít v čele země, která je nebo spíše vždy byla považována za symbol demokracie a svobody a fungovala jako příklad pro zbytek západního světa, člověka, jenž opakovaně prokazatelně lže, napáchalo nezměrné škody. A to se bavíme o případu, že zvítězí Joe Biden, který má podle posledních průzkumů nad Trumpem navrch.

Jenže nic není jisté. Korespondenční volba letos mnohé zkomplikuje. Republikáni obecně preferují volit osobně a očekává se, že se ve velkém nahrnou k urnám. Naopak demokraté preferují volbu poštou. Počítání takto odevzdaných volebních lístků se protáhne a může způsobit zmatky a velké změny v průběžných volebních výsledcích.

A jak budou Spojené státy v dalších čtyřech letech vypadat? Vyhraje-li Trump s přehledem, druhá strana se tiše, s velkým zklamáním stáhne a další volební období přetrpí. Vyhraje-li Biden, začne divadlo, o kterém se voličům ani nezdálo. Jasné je, že k normálu tato země ještě dlouho nedospěje.