Komentář Julie Urbišové: V Americe začala škola. A učitelé protestují | E15.cz

„Získala jsem dva vysokoškolské tituly, abych se naučila, jak učit děti číst a psát. Pro takovou práci jsem se rozhodla. Jenže pak jste přišli a chtěli po mně, ať děti taky učím, jak se chovat, k tomu se ze mě stala zanedlouho sociální pracovnice, protože jsem měla mít pod kontrolou drogy a šikanu a teď mám být k tomu všemu ještě zdravotní sestra,“ píše učitelka z Utahu Mollie Shepherd Logan v novinách The Herald Journal. Není jediná, která vzkazuje státu, že rozhodnutí otevřít co nejdříve školy, aby se rodiče mohli vrátit naplno do práce a naplno rozjet ekonomiku, jak prosazuje vláda, nepodporuje.

Zatímco státy jako New York nebo Kalifornie už před týdny oznámily, že školní rok zahájí letos online, maximálně hybridně, tedy že se žáci a studenti budou ve škole po dnech střídat, jiné státy jako Alabama, Mississippi nebo Indiana školy otevřely.

A jak se ukazuje, bude to školní rok plný změn. Už po několika dnech se střední škola z Indiany kvůli nakaženému studentovi přesunula do virtuálního systému výuky a v Mississippi zase studenti museli do karantény kvůli nakaženým spolužákům.

V USA jsou přesná pravidla k výkonu téměř čekoholiv v životě. Nápisy na toaletách o povinnosti mytí rukou zaměstnanců bývaly vždy cílem vtipů přijíždějících Evropanů. Letošní covidová krize ovšem zahájila novou americkou „dobu pravidel“.

Email, který dorazil tento týden ze školy mé dcery, která jde letos do 3. třídy na malé státní základce v Louisianě, měl tři normostrany popsané všemožnými instrukcemi. Snaha školy byla zodpovědět všechny nashromážděné dotazy rodičů a učitelů za poslední měsíce. Škola se snaží všem předem dokázat, že je na bojové podmínky připravena, že je nástup do školy bezpečný. A o to jde.

Protestující učitelé tvrdí, že jejich pracovní prostředí bezpečné nebude. V Louisianě guvernér na základě počtu nakažených (v posledních dvou týdnech jde o v průměru 2000 lidí denně) nově prodloužil fázi otevírání o další tři týdny.

Školy budou měřit dětem teploty ještě před vystoupením z auta či školního autobusu. Bude-li mít teplotu, musí se vrátit domů. Na jihu teď v srpnu i v 8 hodin ráno bývá už pekelné horko, co když bude dítěti naměřena teplota následkem krátkodobého přehřátí, ptají se mimo jiné rodiče. „Při takovém podezření bude student posazen do speciální klimatizované místnosti na dobu 5 minut a poté bude opět přeměřen teploměrem,“ odpovídá škola. Nutno dodat, že všechny školy v tuto chvíli nabízejí online alternativu, a mohou-li si to rodiny dovolit, své děti doma ponechají.

„Příští týden se vracím do práce, bude to bez denních porad s kolegy nad hrnkem kafe, zato mé ráno začne vyplněním dotazníku o mém zdravotním stavu. Připadám si jako v nějakém sci-fi filmu,“ píše mi kamarádka Miriam, učitelka předškoláků. „Nejsem v pohodě a nemůžu s tím nic dělat, protože práci potřebuju,“ dodává matka tří holek.

Učitelé jsou postaveni před zatím největší výzvu profesního života. Píší seznamy potřeb pro své třídy a žádají o ně rodiče, protože jim byly sníženy finanční příspěvky, budou muset dohlížet na umývání rukou, otírání lavic, vypínačů, děti od sebe odstrkovat kvůli dodržování odstupů, k tomu jim přibude ještě virtuální výuka.

Nakonec v takovém pracovním zápřahu během školního dne na nějaký strach z toho, že si nemoc sami odnesou, ani nezbude čas. Jaká bude realita, teprve uvidíme.

Autorka je spolupracovnicí redakce