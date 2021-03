V rozhovoru s Meghan a Harrym šlo především o byznys | E15.cz

Oprah, Meghan a Harry. Interview, o kterém se mluvilo měsíce předem, na které se lákalo pomalu, aby v neděli k televizi usedlo co nejvíce lidí. Američané si od začátku příběh jejich nové princezny užívali. Každý významný krok, který se prozatím ve vztahu s princem Harrym odehrál, byl za velkou louží velkou událostí.

První rozhovor v médiích po oznámení zásnub, svatba, narození Archieho - to všechno miliony převážně Američanek sledovaly, jakoby se vedle Harryho chtěly vidět ony samotné. Britská koruna je pořád fascinujícím tématem po celém světě a moderátorka Oprah to ví.

Rozhovor umístěný v nádherném prostředí kalifornské Santa Barbary měl být bombou. Rozebíralo se předem, že pokud už konečně pár s rozhovorem souhlasil - Oprah poprvé Meghan o rozhovor požádala těsně před její královskou svatbou, tehdy ji odmítla se slovy, že na to není správná doba - bude jasné, že nepůjde o přátelské a milé povídání, ale že se půjde na dřeň.

Oprah se velmi mile s velkou empatií, ale přesto zaníceně, jak to umí jen ona, ptala na věci, které se, řekla bych, doposud probíraly jen za dveřmi psychologů a terapeutů. Tady už nešlo jen o bezkonfliktní popisování toho, jak si spokojená rodinka z Kalifornie zoomuje s královnou v Londýně. Padaly dotazy velmi přímé. Na prince Harryho například - jaký je váš vztah s otcem, s bratrem? A Meghan vysvětlila téměř vše, co za dobu jejího krátkého působení mezi royals proběhlo tiskem.

Skutečně se podle jejích slov probírala možná barva pleti jejich syna Archieho, skutečně se rodina zachovala stejně jako před lety ve vztahu s princeznou Dianou a nenabídla páru pomoc, když se dostal do psychické nepohody. Skutečně to nebyla Meghan, kdo svým chováním rozplakal ženu prince Williama Kate, ale jak řekla Meghan, bylo to právě naopak.

Máme tady americkou verzi příběhu a vypadá tak, jak se dalo čekat. V Americe se o problémech mluví. Jak se tady říká, každý má svého terapeuta. Harry a Meghan, kteří z jižní Kalifornie teď budou řídit svůj rodinný byznys Archewell, si už ani tak nepotřebovali otevřít cestu k americkým fanouškům, ty už získali na svou stranu tím, že se pěkně poamericku „postavili na své“ a sebrali odvahu odejít.

Teď jde o to začít pomalu rozjíždět marketingovou kampaň k tomu, co teprve přijde. Šokující rozhovor je jen začátkem nové kariéry, která se teď na západním pobřeží USA pomalu rodí. Smlouvy s vysílacími giganty Netflixem a Spotify jsou uzavřeny, podcasty a reality show ve výrobě.

Oprah se může radovat taktéž. Celý svět (televize CBS prodává licenci rozhovoru do téměř sedmdesáti dalších zemí) bude citovat její slova, britský tisk už ve velkém začal. Z jednoho dvouhodinového rozhovoru se bude v médiích těžit ještě dlouho. Je to ve výsledku jen byznys.