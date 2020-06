Komentář Karla Obluka: Na české startupy dopadne pandemie tvrdě | E15.cz

Boom českých startupů kvůli pandemii zřejmě výrazně zpomalí. Celkové zpomalení ekonomiky a nedostatečná podpora v těžké situaci od státu se podepíše nejvíce na těch, kteří s podnikáním v Česku teprve začínají. A to není dobrá zpráva.

Přestože některé obory zůstávají situací přímo nedotčeny, řada mladých podnikatelů pro rozvoj svých firem bude nyní shánět peníze složitěji. Navíc se ocitnou ve velké nevýhodě v porovnání s ostatními státy Evropy, které mladé podnikatele podpořily. To uškodí rozvoji podnikání v tuzemsku v dalších letech.

Investoři budou mnohem pečlivěji vážit to, do jakých firem své peníze vloží a jestli si je raději neušetří na ty, kde už nějakou investici z minula mají.

Pomohla by pomoc státu. Ale bohužel. Na začínající firmy stát úplně zapomněl. Startupy a menší firmy v drtivé většině nedosáhly na žádnou formu podpory. Vláda v tomto zejména ve srovnání se zeměmi na západ od nás naprosto selhala. Přistupuje k malým podnikatelům s podezřívavostí a pomáhá jim velmi málo, pokud vůbec. Například ve Velké Británii nebo Německu je podpora startupů ze strany státu velmi výrazná.

Takový přístup českých politiků i do budoucna ovlivní chuť lidí pouštět se do podnikání. Každý si teď dvakrát rozmyslí, jestli rozjíždět vlastní podnikání. Spíše se raději nechá zaměstnat ‚na jistotu’, například v nějaké nadnárodní firmě, jejíž zisky nakonec skončí v zahraničí. Pokud se zpomalí dynamika vzniku nových firem, v konečném důsledku to pak pocítí celá česká ekonomika.

Pokud například ve Spojeném království startup nyní získá investici, stát mu ji doplní ve stejné výši. Firma nemusí shánět tak velkou částku, což hledání investora usnadňuje.

Nabízí se také pomoc ve formě daňové investiční pobídky, díky které si investoři případnou ztrátu z investice mohou odepsat ze základu daně, což by startupům opět ulehčilo hledání investora.