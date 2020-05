Komentář Karla Pilaře: Čas strávený v kanceláři není podstatný, lidé potřebují volnost | E15.cz

Někteří šéfové chtějí mít velkou kontrolu nad lidmi. Domnívají se, že jedině tak zajistí kvalitní výsledky. Během koronavirové pandemie, v souvislosti s masivním rozšířením home officů, se jejich kontrola mnohdy otřásla v základech. Tito manažeři se tak nepochybně těší, až se vrátí staré dobré časy a lidé budou muset pod jejich kontrolou sedět v kanceláři od devíti do šesti. Ale opravdu je to ta správná cesta?

Můj názor a zkušenost jsou opačné. Jedinou efektivní kontrolou je výsledek, a nikoliv čas, který člověk tráví v práci. Sám za seby bych poradil všem šéfům, aby dopřáli lidem více svobody v práci i po koronaviru. Firmám se vyplatí, když se podívají na to dobré, co se jim v rámci home officů a dalšího rozvolnění pravidel osvědčilo, a následně to zavedou i do běžné praxe.

Když lidem dáte svobodu v práci a postavíte váš vztah na důvěře, aniž byste ovšem slevili z požadavků na výsledky, budou zaměstnanci pracovat s větším nadšením, a také toho udělají více.

U každého může svoboda v práci vypadat trochu jinak. Někdo bude nejlépe fungovat při úplném home officu, jiný dá přednost strávit dva dny v týdnu v kanceláři. Podobně individuální přístup může fungovat i při nastavování dalších pracovních podmínek.

Pokud ale chcete mít v týmu samostatné lidi, nenuťte je sedět 40 hodin týdně u jejich kancelářského stolu, nevnucujte jim další rigidní pravidla jako vystřižená z dob rakousko-uherské monarchie. Kvalitního samostatného jedince tím odradíte už po pár dnech, a pravděpodobně kvůli firemní kultuře ani neprojeví zájem pro vás pracovat.

Jistě platí, že ne každý zaměstnanec je na svobodu v práci stavěný, někdo bude chtít rozvolněných pravidel třeba i zneužít. Ale jediné riziko, které v praxi nesete, je, že někomu zaplatíte maximálně dva měsíce a zjistíte, že to nebyla dobrá volba.

A jak uplatňuji tato pravidla já sám u nás, kde řídím tým obchodního oddělení? Mám na starost celou Českou republiku, prodáváme všemožné typy razítek, ale stejné zásady jsem uplatňoval, i když jsem působil v jiných oborech. Nedělám hromadné porady, často jsou spíše ztrátou času. S každým kolegou si místo toho sednu zvlášť a probereme, co je nutné. Každý má svůj seznam a domluvíme se na úkolech na další období. Jak a odkud je splní, je už jen něm. Já sám mám kancelář 300 kilometrů daleko od hlavního sídla firmy a jezdím tam jen jednou za 14 dní nebo za měsíc. S kolegy vše řešíme pouze telefonicky a e-mailem.

Šéfové, pokud působíte v oboru, kde je to možné, dejte lidem víc svobody v práci i po koronaviru a uvidíte, že toho nebudete litovat.

Autor je obchodním ředitelem společnosti Colop.