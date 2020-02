S čím nejsme v práci spokojeni aneb Proč měníme zaměstnání? | E15.cz

Zaměstnání za poslední půlrok změnilo 20,5 procent Čechů. Další pětina si novou práci aktivně hledá. 15,3 procent se alespoň po příležitosti poohlíží. Se svým zaměstnavatelem je spokojeno 65 procent zaměstnanců. To jsou čísla personálně poradenské společnosti Randstad.

Kdo své zaměstnání měnil

Zaměstnání častěji měnili muži (21,5 procenta) než ženy (19,5 procenta). Většinou to byli lidé z mladší věkové kategorie (18 až 24 let). Nejčastěji byla impulsem pro změnu nespokojenost se zaměstnavatelem, dále získání lepších pracovních podmínek a osobní touha po změně.

Z pohledu oborů bylo nejvíce změn v oblasti telekomunikací a doručovacích služeb, tradičně v oblasti hotelnictví a stravování, ve finančních službách a v neposlední řadě ve výrobě potravinářských výrobků.

„Oproti předchozímu období výrazně více respondentů měnilo práci kvůli nespokojenosti se svým stávajícím zaměstnavatelem. Toto zjištění je poměrně překvapivé, zejména v kontextu toho, že rok 2019 byl rokem zvyšování mezd a vylepšování pracovních podmínek napříč obory i regiony. Zaměstnavatelé by proto měli zanalyzovat, zda svým lidem nabízí skutečně to, o co mají zájem,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad.

Podle společnosti Randstad lidé jako jeden z největších problémů uvádí nespokojenost s kulturou firmy, s její atmosférou nebo s přímým podřízeným. To bývá hlavním spouštěčem ke změně práce v situaci, kdy se vyskytne finančně lepší nabídka.

Kdo hledá novou práce

Novou práci naopak hledají častěji ženy než muži. „Ženy, které hledají novou práci, jsou nejčastěji matky od rodin. Zajímají je zejména ty nabídky, které umožňují časovou flexibilitu. U kancelářských profesí je částečná práce z domu či pružná pracovní doba již poměrně etablovaná. V ostatních oborech však nabídka flexibility, ať už jde o zkrácené úvazky či možnost upravit si pracovní dobu, stále pokulhává,“ vysvětluje Alžběta Honsová.