Labouristé (možná) vrací úder - komentář Karla Pučelíka | E15.cz

Stranou pozornosti se vinou dění kolem koronaviru ocitla změna lídra britských opozičních labouristů. Strana vloni utrpěla historickou volební porážku, která odstartovala už měsíce očekávané zemětřesení na vedoucích postech. K úlevě mnoha členů partaje z čela odešel polarizující Jeremy Corbyn, který z velké (a názorově poměrně košaté, jak tomu v anglosaském světe tradičně bývá) strany vybudoval spíše pouze jednu frakci, ale za to o to radikálnější. S novým vedením by se vše mohlo vrátit do starých, předcorbynovských kolejí.

Novým šéfem Labouristické strany se stal bývalý prokurátor a (nepříliš letitý) poslanec Sir Keir Starmer. Starmer podle britských komentátorů přináší do rozbouřené strany více klidu, vyváženost a důraz na kompetentnost. Alespoň podle prvních dojmů není typem siláckého politika, který s hlasitými frázemi bude nabízet jednoduchá řešení. Bude jistě zajímavé sledovat, jak se bude - nejen ve Westminsteru - potýkat s premiérem Borisem Johnsonem.

Známe už i složení Starmerovy nové stínové vlády, která obsahuje jména jak zastánců setrvání v EU (včetně samotného Starmera) tak i brexitářů. Ze zadních lavic vytáhl i bývalého šéfa strany a průkopníka zelenějšího přístupu ekonomice Eda Millibanda, který bude mít na starost průmysl.

Pro vládní konzervativce, kteří se snaží své nové voliče udržet, může volba Starmera znamenat hrozbu. Jak totiž v devadesátých letech ukázal úspěch Blairovy „nové labour“ - takzvané třetí cesty, právě umírněnost a posun ke středové politice může labouristy donést až do čísla Downing Street. Strana, která nebude lovit povětšinou jen v antikapitalistických vodách, smíří se s byznysem a přestane lavírovat v otázkách integrace a mezinárodní bezpečnosti, rozhodně může být pro tradičně levicové voliče zlanařené v posledních volbách Johnsonem (nebo znechucené Corbynem) dostatečný důvod pro návrat k původním preferencím.