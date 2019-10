Lenka Klicperová: Kurdský osud v náladových rukách | E15.cz

Toto oznámení přišlo v atmosféře velkohubých hrozeb tureckého prezidenta Erdogana, který prohlásil, že je připraven do prostoru syrského Kurdistánu vpadnout. Turecko považuje Kurdy za své úhlavní nepřátele a Erdogan o nich mluví jako o teroristech. Jenže Kurdové patří k hlavním silám, které nesly tíhu pozemních bojů proti nezpochybnitelným teroristům – Islámskému státu.

Od roku 2014 Kurdy ze vzduchu podporuje koalice vedená právě USA a je pravda, že bez vzdušné podpory by Kurdové proti islamistům byli těžko úspěšní. A také další osud Kurdů, kteří s podporou USA porazili Islámský stát teprve v březnu tohoto roku, závisí na zahraniční politice USA. Politice, v jejímž čele stojí Trump, jenž dokáže během pár hodin vydat několik zcela protichůdných prohlášení.

Nyní nejmocnější muž světa zřejmě pochopil, že syrský Kurdistán není totéž co Afrín, kurdský okres, do kterého nechal Turky podniknout invazi. Turci za nečinného přihlížení Američanů i Rusů v lednu 2018 Afrín zabrali, vyhnali Kurdy a do oblasti začali přesídlovat Turecku loajální Araby. Ještě v pondělí odpoledne se zdálo, že podobná strategie bude uplatněna na celý syrský Kurdistán. Jenže najednou je všechno jinak.

Proti Trumpovu rozhodnutí se semkla výrazná opozice tvořená demokraty i republikány. Kurdové a jejich zastánci po celém světě protestovali a poukazovali na zradu, které se USA hodlají na Kurdech dopustit. A na rozdíl od případu Afrínu tato opozice dokonce pohrozila Turecku reálnými kroky v případě, že svévolně překročí syrské hranice – od ekonomických sankcí po vyloučení z NATO. Po několika hodinách Trump úplně obrátil a pro změnu začal vyhrožovat Turecku.

Celé dění provází informační chaos – v syrském Kurdistánu, ale i ve Washingtonu. Situace zdaleka není urovnaná a Kurdové bohužel nemohou být v klidu. Po Islámském státu je nyní ohrožuje členská země NATO. A Kurdové vědí, že jejich existence teď plně závisí na tom, zda si udrží podporu Američanů a jejich fyzickou přítomnost v regionu. Trump bohužel mění názory snad častěji než trenýrky, čímž vystavuje své spojence infarktovým stavům. Protože umožnění turecké invaze do syrského Kurdistánu by znamenalo jediné – úplnou zkázu syrských Kurdů.